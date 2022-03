Gerardo Morales dispara en la interna en Cambiemos: "Quiero ver las garras de los halcones"

El gobernador radical se molestó con los extremos de su partido y pidió aprobar el acuerdo con el FMI para evitar el default.

El gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, habló de la interna en Juntos por el Cambio y lanzó una fuerte frase contra el ala dura de la oposición. "Me gustaría ver las garras de los halcones", señaló. El funcionario destacó la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, aunque lamentó algunas actitudes de integrantes del Frente de Todos como Máximo Kirchner.

"Vamos a trabajar para que el Gobierno tengo ley, porque si no hay default", adelantó Morales, pese a que varios compañeros de la alianza Cambiemos adelantaron que votarán en contra. "La oposición ha tenido una posición muy responsable al decir que hay que evitar el default y honrar la deuda externa. En la mesa de Juntos por el Cambio ya hemos facultado a los jefes de bloque para que articulen los mecanismos para que el gobierno pueda tener su ley", agregó.

Luego de forma insólita, Morales destacó que ahora el acuerdo con el Fondo Monetario deberá ser aprobado por el Congreso, pero no reconoció que fue el gobierno de Alberto Fernández el que lo impuso. "Los argentinos nos autoimpusimos que el acuerdo tiene que pasar por el Congreso. Cuando se tomó el crédito antes nunca se pasó por el Congreso", manifestó.

Las garras de los halcones

Morales se molestó con "los extremos" que hay en la política y repudió tanto a los dirigentes de su partido como a los peronistas. "A mí no me cuenten en la grieta, no me cuenten en la campaña difamatoria que hay en el Frente de Todos y también en nuestro propio partido", señaló.

"A esos que se pintan de halcones quisiera verles las garras. Los que quisiera ver luchando contra la violencia y la corrupción que nos dejó el kirchnerismo, pero a mí no me importa lo que digan los halcones", agregó.

Guzmán defendió el acuerdo en el Congreso

Guzmán aseguró el lunes que "la única alternativa que tiene Argentina para hacer frente a los vencimientos" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es el acuerdo alcanzado con el organismo multilateral y advirtió sobre lo "desestabilizante" que puede ser para el país "no contar con las condiciones" para refinanciar la deuda de 44.500 millones de dólares que contrajo el ex presidente Mauricio Macri.

Guzmán, al participar de un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas con el que comenzó el análisis del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, dijo que "es un principio de solución a un problema muy grave para el desarrollo de la Argentina".