"Antipatrias": Chodos contó que tres economistas macristas intentaron bloquear ayudas del FMI al Gobierno

El director argentino ante el FMI no los identificó, pero dijo que "uno de ellos tiene a su esposa trabajando en el trading, otro es sospechoso de lavado de dinero, y otro declaró el default con un nombre 'coqueto'".

El director argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, acusó a tres economistas del gobierno macrista de haber llamado específicamente a funcionarios del organismo multilateral para pedirles que no brinden asistencia económica a la Argentina hasta que asuma una nueva gestión. Si bien no brindó ningún nombre, el funcionario se refirió a ellos como "antipatrias", y mencionó que "uno de ellos tiene a su esposa trabajando en el trading, otro es sospechoso de lavado de dinero, y otro declaró el default con un nombre 'coqueto'".

Según especificó Chodos, estas tres personas que supieron moldear los destinos de la política económica durante el macrismo hablaron con integrantes del FMI "para pedir que no le den a la Argentina ni un front load (anticipos) ni desembolsos, bajo el argumento de que si esperan negocian con ellos un nuevo programa".

El director argentino ante el FMI recordó el origen del acuerdo que hoy Argentina renegocia con el Fondo. "Triste porque la deuda que tenemos la tomaron ellos y antipatrias porque la deuda es de la Argentina por culpa de ellos y se contrajo para rescatar a tenedores de deuda privada en muchos casos vinculados y para financiar fuga de activos", señaló en diálogo con NA.

Por último, Chodos recordó que hubo "irregularidades internas" cuando durante la gestión de Mauricio Macri se firmó el acuerdo "a espaldas del Congreso y de la sociedad".

"Esta conducta también refresca y puede vincularse al dictamen de la Auditoria General de la Nación (AGN) que marca las irregularidades internas del acuerdo que el gobierno firmó en 2018 a espaldas del Congreso y la sociedad", concluyó.

Tal como contó El Destape, en febrero la AGN aprobó una veintena de documentos que conforman la auditoría de la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018. En dos de esos informes consideraron que el acuerdo de endeudamiento estuvo viciado por múltiples irregularidades ya que se produjeron violaciones a diversas normas legales y reglamentarias.

Esta auditoría respalda sobre todo, la imputación de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad que pesa sobre los ex funcionarios denunciados, entre los que se destacan Mauricio Macri, el ex Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el ex Presidente del BCRA, Nicolás Caputo, entre otros.

El propio expresidente reconoció además que el destino de los fondos no fue como apoyo presupuestario. “La plata del Fondo que es la plata de los demás países la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que vuelva el kirchnerismo”, aseguró Macri en una entrevista concedida a la CNN en noviembre de 2021. Luego, la SIGEN detectó que una parte de los dólares desembolsados por el FMI entre junio y agosto de 2018 no fueron utilizados por el Ministerio de Hacienda y el BCRA como se había pactado con el organismo internacional. Se habían vendido en el mercado de divisas.