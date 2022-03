Gómez Alcorta le contestó a Bullrich: "Ella tuitea mientras nosotras trabajamos"

La ministra de Mujeres, Género y Diversidades cruzó a la presidenta del PRO a causa de su falta de comprensión lectora en Twitter cuando la funcionaria se refirió al abuso en grupo a una chica de 20 años.

La ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, salió a cruzar duramente a la exministra de Seguridad durante la gestión macrista, Patricia Bullrich, por el caso de abuso sexual en grupo a la joven de 20 años en el barrio porteño de Palermo. Tras lo ocurrido, la titular de la cartera escribió un extenso hilo donde explicó que los seis detenidos "no son monstruos" sino que son "varones socializados" que responden a una misma "matriz cultural". Ante esto, sin comprender el mensaje, la referente de la Oposición le pidió la renuncia.

Sobre esto, la ministra lanzó: "Bullrich está de campaña por eso ella tuitea mientras nosotras trabajamos. Lamento que la presidenta del partido de la oposición especule con el dolor, da vergüenza". Mientras que, por otro lado, señaló: "Es muy importante, por un lado, que quienes tienen responsabilidades políticas tengan un poco de decoro, porque hacen daño, imaginate que no a mí, que Patricia Bullrich me pida la renuncia habla bien de mí. Yo me puedo quedar muy tranquila porque estoy en las antípodas ideológicas, políticas y de responsabilidades que tiene ella. Me refiero al daño que se hace cuando habla de animales y de enfermos. Son personas con responsabilidades, sino serían inimputables y claramente no lo son".

El hilo de Gómez Alcorta:

La respuesta de Bullrich:

Siguiendo la misma línea del hilo llevado adelante en sus redes sociales, Gómez Alcorta señaló: "Creo que hay un debate interesante y que es muy bienvenido que se discuta en las radios, en la política, en las casas, que es si se trata de animales. Esto desresponsabiliza. La gente se queda tranquila si se trata de un animal, una bestia". Y aclaró, explicando una vez más sus dichos: "Estos pibes violadores que hicieron tanto daño son compañeros de la universidad de muchas chicas, de muchos chicos, son hijos, compañeros de militancia de muchos y muchas. Eso es lo que convocamos a pensar".

La ministra de Mujeres, Género y Diversidades remarcó: "No son enfermos, son personas responsables. Es todo lo contrario a lo que se intenta decir. Si son bestias, enfermos, ¿qué les vas a reprochar? Acá hay responsabilidades personales. No son animales, no son manada, una manada tiene instintos acá no estamos hablando de esto, estamos hablando claramente de una sociedad en donde se reproduce la violencia". Por eso, sostuvo: "Nos debemos como sociedad la posibilidad de repensar cuánto y cuáles de las actitudes que tenemos permiten que la violencia se tolere".

Además manifestó que el caso tuvo repercusión porque los encontraron infraganti. "¿Qué hubiese pasado si esta chica después de ser violada se hubiese tenido que ir sola a un hospital, o a su casa? ¿Qué se estaría diciendo sobre este caso? ¿Estaríamos escuchando voces que pregunten '¿es posible que esto pase en Palermo a las 3 de la tarde?', '¿de dónde venía esta chica?', '¿esta chica había consumido algo?'", lanzó. Y sumó: "La realidad es que tenemos que hacernos preguntas porque nos matan todos los días, nos violan todos los días".

Para cerrar, Gómez Alcorta se refirió a las responsabilidades del Poder Judicial: "Uno de los temas sobre los que tenemos que trabajar es la falta de credibilidad a las mujeres cuando denuncian. En 2019 hubo 23.300 abusos sexuales y miles de violaciones. Hubo un enorme descreimiento de la palabra de esas mujeres. Las interpretaciones de fiscales de que había una relación con los instintos sexuales las vuelve a colocar en un lugar de víctimas y las justicia en vez de cuidarlas y acompañarlas y ser un acto de reparación, muchas veces hace lo contrario". Y cerró sobre el caso: "Tiene que actuar de manera rápida, que no quede duda de la responsabilidad de los seis varones".