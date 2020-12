Seguí en vivo el debate por el aborto legal en Diputados

Comenzó el debate por el aborto legal, seguro y gratuito en la Cámara de Diputados. Las comisiones de Legislación General, a cargo de Cecilia Moreau; Legislación Penal, cuya responsable es Carolina Gaillard; Mujeres y Diversidades, que tiene al frente a Mónica Macha y Salud, a cargo de Pablo Yedlin. La cabecera está en Legislación General, recibieron a ministros del Gobierno nacional y escucharán, durante toda la tarde, a 20 expositores: diez a favor y diez en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

Al igual que en el debate de 2018, cada persona tendrá siete minutos para exponer. Hace dos años fueron 15 audiencias y 738 expositores desplegados en más de 130 horas de debate sólo en la Cámara Baja. Hoy se escucharán las primeras exposiciones, que seguirán el miércoles 2 de 10 a 13 y de 14 a 18, y también el jueves 3 de 13 a 19. Ese día los diputados presentarán sus propios argumentos y se buscará emitir dictamen el viernes para tratar el proyecto en el recinto el 10 de diciembre.

En su exposición, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, reconoció el trabajo de las pioneras y de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. "Es aborto legal o clandestino, la maternidad forzada no es una opción. Ninguna mujer está esperando esta Ley para ir a embarazarse y abortar, a las mujeres no suceden embarazos no deseados. A quienes deciden la interrupción queremos recibirlas en el sistema de salud", sostuvo.



"Ha fracasado la política de amenazar a la mujer con la cárcel. Hay un nivel de crueldad en esto. Hoy queremos decirle a esa mujer que la queremos recibir en el sistema de salud. Para darle métodos anticonceptivos, para brindarle información y cuidado", manifestó la funcionaria y agregó: "Queremos terminar con el negocio enorme del aborto clandestino. Respetaremos el derecho del objetor pero no afectaremos el derecho de la persona a acceder a la práctica".



Ante algunos temores, lanzó que "si se aprueba este proyecto todas las personas podrán seguir viviendo y decidiendo según sus convicciones. Pero podremos disminuir la cantidad de embarazos no deseados, abortos y muertes evitables".



A su turno, el ministro de Salud, Ginés González García, explicó que "la evidencia científica es rotunda. Eliminamos una causa de muerte. Y eliminamos un estigma hacia las mujeres”. El proyecto es "por prevención, por derecho y por justicia social".



El funcionario informó que "el 80% de los embarazos en menores de 20 años en la Argentina son no intencionales" y que "el Misorpostol cuesta 2.800 pesos en la farmacia, por lo que el precio es una barrera de acceso para muchas argentinas". Por eso, aclaró: "Esto no es como la pandemia, que todavía no tiene una solución. Esto tiene una solución, una solución técnica. El aborto como problema de salud pública es un problema serio".