El diputado radical por Córdoba Víctor Romero adelantó su voto en contra del aborto legal bajo argumentos confusos entre la moral y los derechos del "niño por nacer". Mientras terminaba su exposición, cometió el furcio, o quizás no, de decir que trabajaba por la desigualdad de las mujeres.

"Por esta lucha de dos derechos, el derechos de la mujer, de los cuales defiendo y voy a trabajar por la desigualdad de la mujer", expresó el legislador y remató: "Pero también por el derecho del niño y niña por nacer, por lo tanto, como defiendo las dos vidas no pudo acompañar este proyecto".

El legislador justificó su voto en contra y su "equivocación" se hizo viral en las redes.

Otro diputado que votó en contra fue el diputado radical de La Pampa Martín Berhongaray, quien reveló que no acompañará el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), al argumentar que había condicionado su decisión "a que se realizara un conjunto de modificaciones" y que, finalmente, no obtuvo respuesta favorable sobre esos planteos. "No es correcto presentar el debate como 'aborto si o aborto no', porque hace un siglo que está autorizado por la legislación de nuestro país para una serie de supuestos", expresó.



El legislador de Juntos por el Cambio, uno de los que se mantenía indefinido en relación a su voto, agregó: "Quienes entendemos que estamos frente a una problemática de salud tenemos que salir de la problemática personal de lo que uno querría; por eso, uno debe analizar si la propuesta del Poder Ejecutivo es adecuada desde el punto de vista sanitario".