Aborto legal: quiénes son los senadores indecisos que cambiaron su voto a favor

A medida que transcurría el debate por el aborto legal, los senadores indecisos que eran clave para lograr la aprobación del proyecto fueron definiendo su voto a favor de la ampliación de derechos.

Silvina García Larraburu

La primera fue Silvina García Larraburu, quien había firmado el dictamen a favor, pero había dudas sobre su voto. En un emotivo discurso, ratificó su apoyo al expediente. "No es fácil deconstruirse, tambalean las estructuras. ahora de repente, estamos ante lo nuevo por crear. Estamos atravesando un cambio de paradigma y ese cambio lo lideran las feministas", aseveró la legisladora. "Como dirigente política tengo la obligación de cuestionarme e involucrarme con los cambios de nuevos paradigmas, con los anhelos de las nuevas generaciones. Ellas escribirán la historia", explicó . Y sobre la iniciativa, consideró: "Es una propuesta integral, superadora, que dialoga de frente con el Plan de los Mil días. El Estado se hace presente en ambas iniciativas". "Voto por una mujer libre", sentenció

Stella Maris Olalla

"Estamos tratando una ley que concretamente se refiere a una cuestión de salud. A una cuestión de salud de las jóvenes, de las mujeres y esencialmente, a un tema de derechos humanos", afirmó la legisladora Stella Marís Olalla, una de las senadoras que no había definido su voto. Citó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde se indica "que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social" y que no se trata solamente de "la ausencia de afecciones y enfermedades". Replicó, además, que "esto define cómo debe entenderse la salud en el mundo". "No solamente lo dice la OMS sino también otras organizaciones, instituciones y tratados institucionales comprometidos con la República Argentina. Si analizamos los datos del estado de salud de la población, de la más vulnerable, en relación al tema que nos interesa hoy, son estadísticas preocupantes y complejas que llegan permanentemente. Sobre todo con el embarazo juvenil, que se da fuertemente en las provincias argentinas", manifestó.

Lucila Crexell

La senadora de Neuquén Lucila Crexell, que en 2018 se abstuvo, definió en su discurso el acompañamiento al proyecto de ley. “No cambié mi manera de pensar sobre el aborto. Cambié el enfoque. No es feminismo o religión. El aborto clandestino es una figura silenciosa que escribe páginas muy tristes”, enfatizó la legisladora. “Esta Ley no le cambia nada a los que se oponen. Pero sí le cambia todo a aquellos de nuestra sociedad que necesitan que el estado las visibilice y las asista”, insistió Crexell. La legisladora neuquina afirmó que “negar la realidad de tantos abortos que existen en este país es un tremendo acto de hipocresía”. “Por eso votaré favorablemente este proyecto de Ley”, sentenció.

Sergio Leavy

El senador del Frente de Todos, Sergio Leavy, definió su voto a favor del aborto legal, luego de que en 2018 se abstuviera. "Personalmente me opongo y odio el aborto. Creo que ningún legislador presente está de acuerdo pero existe", aclaró el legislador y disparó: "Claramente hay mujeres que hacen esfuerzo sobrehumano que le pone el alma la vida para ser mamá" pero también "hay mujeres que deciden interrumpir y ahí debe participar el Estado".



"En 2018 participé del debate, esta ley es totalmente diferente, me hubiera gustado un debate más profundo pero me di cuenta de que esto no se trata de mi, no es una situación de mi creencia, sino que es una situación que le compete a muchas mujeres", destacó y concluyó: "Si mi voto ayuda a salvar la vida de una mujer, voto a favor de esta ley"