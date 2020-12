Tenso momento en la Cámara de Diputados.

El debate en la cámara de Diputados ya ha comenzado y el proyecto por la Interrupción Voluntaria del Embarazo está nuevamente sobre la mesa. Muchas serán las voces que se escucharán en el recinto, y a poco de haber iniciado la sesión ya se dieron momentos insólitos que fueron grabados por las cámaras de la transmisión oficial. La diputada de la Coalición Cívica María Lucila Lehmann solicitó postergar esta jornada "hasta después del 6 de enero de 2021" para respetar al "culto religioso católico".

Por su parte, Sergio Massa paró en seco el discurso de la diputada, ya que el mismo sólo hizo alusión a una moción que terminó por ser rechazada minutos después: "El motivo de la moción, aunque es obvio, veo la necesidad de aclararlo. Como Diputada, represento a los ciudadanos del pueblo de la Nación. Una gran cantidad de ellos son católicos. Estamos viviendo los católicos un momento muy especial en el año, que justamente está vinculado con la concepción y con la vida".

"Es por eso que la decisión de tratar este proyecto en estos tiempos es, a todas luces, una ofensa para todo el culto religioso católico, y para el culto cristiano en general", agregó Lehmann, quien al instante fue interrumpida por el presidente de la Cámara de Diputados para recordarle que en las mociones no existe lugar para las fundamentaciones.

El momento en que Massa paró en seco a la diputada "pro vida"

Sin rodeos, Massa le recordó: "La moción es sólo una moción, no puede fundamentar. Por lo tanto, le pido que realice la moción. Parte del acuerdo de la voz parlamentaria del acuerdo del día de ayer es que seamos respetuosos del tiempo y de cada una de las pautas que establece el reglamento".

"Me dijeron que tenía cinco minutos. No sé si a usted le parece, pero a mí me parece muy importante", se excusó la diputada Lehmann, por lo que terminó por sentenciar: "Lo que pido es que se aplace la moción para después del 6 de enero, para respetar el culto de los religiosos católicos que se ve herido en sentimientos religiosos al igual que lo haríamos con cualquier otro punto. Les pedimos a los colegas, aunque profesen otra fe u otros cultos, por un sentimiento de solidaridad apoyen esta moción porque realmente es un disparate que en vísperas de Navidad estemos debatiendo justamente el aborto. Es un atropello, una ofensa, para el culto religioso católico y cristiano en general".