Indio Solari habló de política y la justicia: "La sociedad está atomizada"

El cantante y compositor además remarcó la importancia de batallar por los derechos humanos y la democracia, en el marco del 24 de marzo.

El referente musical, Carlos “Indio” Solari, dio declaraciones en el marco del Día de la Memoria, tras la inmensa marcha del 24 de marzo, y remarcó la importancia de seguir batallando, día a día, por los derechos humanos y a favor de la democracia. “La revolución es desde que te levantas hasta que te dormís, todos los días hay que luchar por distintas causas como los derechos humanos”, sostuvo firmemente durante la entrevista.

En diálogo con FM La Patriada, el ex integrante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota manifestó: “Se hace difícil mirar con interés la democracia para los jóvenes porque la sociedad está separada, atomizada y la justicia hace lo que se le da la gana, no se hace fácil”. En esa línea, tras recordar que viene de una familia peronista pero remarcar que"no he sido militante" porque los militantes "terminan haciendo de sus obras panfletos", sostuvo que hay otras "formas de participar en la democracia para lograr que sea fuerte y tienen que ver con la cultura y la manera de ver la revolución".

A su vez, en la entrevista brindada con el programa Nobleza Hormiga, Solari analizó la política y remarcó que a la "rosca política" no la entiende demasiado. "Me cuesta creer que nuestras vidas sean resueltas de esa manera y en la política en general, aunque siempre hay salvedades. En todo eso hay gente proa y honesta que seguramente trabaje para la historia, pero abundan los pillos", disparó. Mientras que volvió a remarcar sobre el fortalecimiento de la democracia: "Debe ser a través de la literatura y el arte, cualquier manifestación que nos acerque emotivamente y con virtud para que uno tenga armas para luchar contra los enemigos de la justicia social y todas esas formas de subyugamiento que hay con los pueblos en general".

Con respecto a la actualidad de la Argentina, el reconocido cantante señaló: "Hay un caos muy grande y el país está muy dividido y atomizado. La Justicia se arroga poderes que no debe ejercer y una cantidad de cosas que a mi me fatigan porque creo que este no es un camino atractivo para un joven porque con un proyecto malo, si la gente es buena, se puede llevar adelante y si, el programa es muy bueno pero vos sos un canalla lo vas a toser a tu conveniencia". Y añadió: "Hay que generar gente virtuosa, honesta. Todo el mundo sabe lo que es ser honesto y tener compasión pero no lo ejercemos".

Por otro lado, el Indio Solari le habló directamente a los jóvenes: "Los llamaría a que estén atentos, sé formen y aprendan a ver los fenómenos no dejándose llevar por el poder de los medios hegemónicos. Eso es verdad, hay un grupo de gente que está en el poder que mete palos en la rueda a cualquiera". Y opinó: "No quiero ser oscuro pero cada cual tiene que hacer lo que siente desde un lugar de honestidad y virtud. Esperemos que nuestra juventud haga las cosas bien, yo creo que ellos tienen más noticias del futuro en sus nervios que lo puede tener un tipo de mi edad para aconsejarlos. Sobre todo porque hasta ahora vista desde el ojo actual, los factores anteriores estuvieron errados".

Al cierre de la entrevista, el músico y compositor dijo: "Ojalá que los jóvenes tengan buena suerte en sus elecciones de vida y que cada uno, desde el lugar que crea, fortalezca las causas que tengan y piensen en los que tienen nada y pasan hambre, piensen en las cosas a la que debemos ser sensibles. Después, el método por el cual participan en la sociedad lo verá cada uno con lo que le indica su pensamiento y su corazón".