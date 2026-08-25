"Aflojá, maestro": el llamativo análisis de Eduardo Feinmann sobre Javier Milei

El conductor Eduardo Feinmann y su equipo repasaron una serie de relevamientos de opinión pública para evaluar el clima social y las proyecciones políticas del gobierno de Javier Milei. En el centro del debate estuvieron los números de un eventual escenario de balotaje frente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, además de los índices de aprobación de gestión y las crecientes dificultades económicas que manifiesta la ciudadanía.

La conversación comenzó con una crítica sobre las formas y el tono discursivo del mandatario nacional, frente a lo que consideraron un nivel de apoyo que aún se sostiene. "Viendo bien al presidente, por eso no entiendo por qué no afloja un poco. ¿Por qué se enoja tanto? El discurso. Aflojá, maestro", expresó Feinmann al cuestionar la virulencia en las alocuciones oficiales.

El escenario de balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof

Al adentrarse en el terreno estrictamente electoral, los periodistas analizaron una hipotética contienda presidencial de cara al futuro. Según señalaron en el piso, las proyecciones actuales marcan una polarización que impediría una definición en primera instancia: "Balotaje Milei-Kicillof, que hoy parecen los dos grandes candidatos que van a llegar a la final, porque esto no se va a definir en primera vuelta. Por lo menos si este domingo fueran las elecciones, se define en segunda vuelta", plantearon durante el intercambio.

Para respaldar esta hipótesis, detallaron los resultados consolidados de diversos estudios de opinión pública. "Promedio simple de seis encuestas: Milei está arriba en el balotaje 42 a 38. O sea, promedio de seis encuestas, Milei reelige en segunda vuelta", afirmaron al aire, remarcando la ventaja de cuatro puntos porcentuales que sostendría el actual jefe de Estado ante el mandatario provincial.

Los números de imagen y la evaluación de gestión

Pese a la ventaja que marcaría el promedio electoral, en la mesa destacaron otros sondeos que encienden luces de alerta sobre la valoración de la administración nacional. En particular, hicieron foco en el trabajo de la consultora Isasi-Burdman, una firma a la que describieron como habitualmente favorable a las mediciones del oficialismo.

"Imagen personal de Javier Milei: 38% positiva. Evaluación de la gestión de Milei: 42% aprueba, 48% desaprueba", precisaron. De acuerdo con estos guarismos, el rechazo a la gestión libertaria supera por seis puntos al nivel de acompañamiento, lo que matiza el optimismo de los números estrictamente electorales.

Las preocupaciones económicas de la sociedad

El segmento más crítico del análisis se concentró en las demandas cotidianas de la población y en la necesidad de que el Poder Ejecutivo muestre una mayor sensibilidad frente a la crisis. "Y acá está el tema para mí que es lo más fuerte para el gobierno, que por eso... un poquito de empatía, ponerse en el lugar del otro", reclamaron en el piso televisivo.

Al desglosar el ranking de inquietudes ciudadanas, se remarcó el predominio casi absoluto de las problemáticas vinculadas al bolsillo y la subsistencia material: "De los cinco primeros temas que más le preocupan a la gente, cuatro tienen que ver con la economía. Primero, los bajos salarios y los ingresos, con el 35%. Después viene corrupción, con el 19%, y después viene desempleo, pobreza e inflación".