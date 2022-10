Tres años de prisión para ex jefe de la policía local de Martiniano Molina

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Quilmes dictaminó tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos para Cristian Andrés Delicia, por pedirle dinero a sus subordinados y amenazarlos con sancionarlos en caso de negarse.

La Justicia condenó a tres años de prisión en suspenso a un ex jefe de la Policía Local de Quilmes, por pedido dinero a sus subordinados y amenazarlos con sancionarlos en caso de negarse. El uniformado había ejercido el cargo durante la gestión del ex intendente del PRO Martiniano Molina.

Se trata del exsubcomisario Cristian Andrés Delicia (50), a quien el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 quilmeño le fijó también una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos al hallarlo culpable de los delitos de "exacciones ilegales agravadas", "peculado" y "tenencia ilegal de arma de guerra y civil".

En el fallo por unanimidad de los jueces Julia Marquez, Fernando Celesia y María Cecilia Maffei también condenaron a un 1 año de prisión en suspenso a los oficiales Cristian Crets (37) y Vanesa Ivanchevich (43) como "cómplices primarios" de "exacciones ilegales". Por su parte, la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena había pedido en su alegato que Delicia fuera condenaron a 7 años de prisión.

Los hechos ocurrieron entre mayo y septiembre de 2016, en la base de la Policía Local, ubicada en avenida Otamendi y calle 79 de la Ribera de Quilmes, durante la intendencia de Molina. De acuerdo con lo determinado por la fiscalía y el Tribunal, Delicia exigió al personal la entrega de dinero para la reparación de patrulleros en los que los efectivos desempeñaban sus tareas.

Los pedidos iban desde aportar fondos para el combustible, reponer llaves perdidas, hasta cambiar el aceite o las baterías de los patrulleros y, si el personal policial se resistía a entregar la plata solicitada, se los amenazaba con aplicarles sanciones.

Además, se lo acusó de llevarse talonarios de actas de infracción de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Quilmes entre enero y marzo de 2016. A Delicia también le imputaron la tenencia de arma de guerra y civil secuestrados en un depósito que le pertenecía al exmiembro de la Policía.

La causa tuvo un audio entre un supuesto jefe del taller y una policía que le pide dinero para seguir utilizando un patrullero. La uniformada le preguntó que "se está diciendo que para usar los móviles hay que poner plata" y el hombre le responde "Si, 100 pesos de 'mantención' nada más".

La oficial preguntá "quien la da" la orden y él le responde: "No nadie, que se pongan las pilas porque sino ponemos otro chofer que quiera aportar, porque los móviles tienen que salir a laburar". La policía le pregunta si "el Ministerio no baja la plata", a lo que el jefe de mecanicos lanzó: "No, esto tiene que ser todo municipal y la Municipalidad no está poniendo un mango. Lo que dijeron es 'arreglate'. Entonces, muchachos, ya que están arriba del móvil, tienen el privilegio de estar arriba del móvil, son 50 pesos cada uno".

Con información de Télam