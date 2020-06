Una periodista de América TV sugirió en las vísperas del domingo familiar que cualquier persona estaría dispuesta a matar para defender a su propio padre, lo que generó una polémica dentro del programa.

Ocurrió durante la cobertura de una asalto en Mar del Plata, donde un delincuente abordaba a un hombre que descendía de su 4x4, cuando su hijo apareció en la esquina y lo abatió.

Pese a que se trató de un casos que se arrima a la legítima defensa, el joven puso en la línea de fuego a una señora que estaba presente y remató al ladrón una vez que ya estaba en el suelo, por lo que se puede afirmar que no fue un accionar responsable. Además, el arma que utilizaba no estaba autorizada para ser portada en la vía pública.

Mientras se terminaba de hablar del caso, la periodista Pia Shaw hizo una peligrosa pregunta: "Creo que ahí está el punto. Cuánto somos capaces de verdad cada uno de nosotros para cuidar a nuestro ser querido. Porque todos hubiéramos hecho lo mismo en su lugar y no me digan que no".

La respuesta generó el asombro de todos sus compañeros Mauro Federico y Guillermo Andino, que la corrigieron. Inmediatamente cambio el eje y negó estar hablando de usar un arma: "Mauro, dale. Pongamonos las pilas. No estoy hablando de un arma, ustedes no defendería a sus seres queridos".