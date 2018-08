Pauta Oficial: los números del combo Macri-Larreta-Vidal

Más de 14.000 millones de pesos, casi 13 millones de pesos por día. Ese es el monto que, de mínima, utiliza Cambiemos en pauta oficial desde diciembre de 2015 si se suman las cajas que manejan en forma discrecional Mauricio Macri, Horacio Rodriguez Larreta y María Eugenia Vidal. El alineamiento político entre la Nación, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires hace que coincida el eje de 3 de los 4 mayores presupuestos de pauta del país. Su utilización en años electorales y en tiempos de ajuste para apuntalar el blindaje mediático de la plana mayor de Cambiemos incluye privilegios para el Grupo Clarín así como a un selecto grupo de voceros del oficialismo que transitan por esa y otras corporaciones mediáticas.

Embed

El manejo de esos fondos fue y es discrecional. Una de sus consecuencias es que la pauta aumenta fuerte en años electorales. En 2016, el eje Macri-Rodriguez Larreta-Vidal gastó 3.978 millones de pesos en pauta oficial, lo que dio unos 10.871.170 pesos por día. Fue un año bisiesto, así que incluye el 29 de febrero.

En 2017, año electoral, todos los presupuestos de pauta aumentaron notablemente. Macri gastó 2.285 millones, un 18% más que en 2016. Vidal fue mucho más allá, con 1.332 millones, un 69% por encima del año no electoral. Rodriguez Larreta no se quedó atrás y aumentó la pauta porteña en un 48%. Entre los tres sumaron, para el año de las elecciones de medio término, más de 5.330 millones de pesos entre las cajas de Nación-CABA-Provincia. Unos 14 millones de pesos por día, un 34% más que en 2016.

En 2018, los montos presupuestados para todo el año son similares a 2017. Macri planea gastar 2.150 millones, Rodriguez Larreta 1.112 y Vidal 1.562. Eso da casi 13 millones y medio por día. El único que redujo la pauta es el Gobierno Nacional, aunque eso es lo presupuestado y rara vez se cumple. Al contrario que otras partidas, la pauta oficial suele tener sobreejecución. Para dar una idea, lo que gastaron en estos años Macri-Rodriguez Larreta-Vidal supera el presupuesto de todo el Conicet para 2018.

ARI PAUTA 1

“Las elecciones de 2015 generaron, entre otros, un efecto particular. Mauricio Macri en la Nación, Horacio Rodriguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires ostentan, bajo un mismo signo político, el dominio de un mecanismo que puede aceitar las relaciones con los medios de comunicación: la pauta de publicidad oficial”. Así comienza un trabajo publicado en el portal Letra P por los los investigadores Santiago Marino y Agustín Espada, que hacen un seguimiento sistemático de la cuestión pauta oficial. En esta última publicación, desmenuzaron los puntos centrales de como maneja la pauta Rodriguez Larreta, una caja codiciada por la especial incidencia que implican los medios nacionales que operan en el radio porteño. Este trabajo permite, junto a otros datos que sistematizó El Destape, observar los detalles del triángulo pautero Macri-Rodriguez Larreta-Vidal.

El trabajo de Marino y Espada muestra que, en 2017, el monto que manejó Rodriguez Larreta estuvo por debajo de la caja pautera de Macri y Vidal, pero es la que tuvo el promedio más alto por habitante: 385 pesos por porteño. En año electoral, Macri invirtió 74 pesos por habitante mientras que Vidal puso 118. Los investigadores destacan el caso de Córdoba, el segundo mayor presupuesto de pauta del país, con 351 pesos por habitante, un total que supera los 1.100 millones.

ARI PAUTA 2

Fuente: Santiago Mariano y Agustín Espada

Los investigadores Marino y Espada remarcan la relevancia que le da Rodriguez Larreta la pauta en Internet, un 23% del total de lo que reparte. Para el mismo año, 2017, Macri destinó el 6,4% de la pauta para sitios web. La diferencia muestra que Rodriguez Larreta prioriza los medios digitales mientras Macri los tradicionales. En el caso de Vidal, no se sabe, ya que no informa el destino de los fondos.

Un aumento desmedido para un año electoral, preferencia por el Grupo Clarin, reparto discrecional sin tener en cuenta las audiencias, un rol destacado de Google y Facebook, periodistas “pautadependientes” y destrato a los medios comunitarios son parte de los datos que revela la investigación de Marino y Espada respecto a Rodriguez Larreta. Con la sola diferencia de la relevancia a la pauta en internet, Macri tiene el mismo modelo. Vidal, de nuevo, no es posible saber.

Fiesta para uno

En la quiniela, el 20 es la fiesta. En la pauta, el 20% de la torta parece ser el número mágico para contar con el beneplácito del Grupo Clarín. Es el número en el que coinciden Rodriguez Larreta y Macri en sus aportes al holding comandado por Héctor Magnetto. En 2017, año electoral, la caja del jefe de Gobierno porteño eso representó 223 millones de pesos; en la del presidente, 549. En el vaso de Vidal, no lo informa.

“De acuerdo a la información presentada por el propio Grupo Clarín en sus estados contables de 2017, su facturación publicitaria fue de 7.150.773.582 pesos, lo que arroja una participación de la pauta estatal del 10,8%”, señalan Marino y Espada. Vale aclarar que esto es tomando solamente lo que Magnetto recibe de Macri y Rodriguez Larreta. Falta la pauta de Vidal, que no informa a quien se la da, y las de otros gobiernos provinciales y municipales, por lo que se puede inferir que el porcentaje se acerca a la fiesta.

En otros años, la fiesta de Clarín se repite. Desde que asumió Macri, los medios del Grupo Clarín ya recibieron más de 1.200 millones de pesos solamente del Gobierno Nacional.

Pautadependientes

El trabajo de Marino y Espada enumera a varios de los periodistas que recibieron jugosas pautas de Rodriguez Larreta en 2017. “El Gobierno de la Ciudad pauta por miles de pesos en portales de distintos periodistas como Luis Majul (Radio Berlín, 534 mil pesos), Fabián Doman (Enciclomedios, 322 mil), Luis Novaresio (270 mil), Guillermo Kohan (180 mil), Pablo Rossi (160 mil), Mónica Gutierrez (155 mil), Sergio Lapegüe (150 mil) o Román Lejtman (135 mil)”, detallan.

Faltan nombres, ya que hay varias triquiñuelas para evitar su detección. Rodriguez Larreta hace una publicación muy recortada de la información de pauta oficial, ya que no informa la razón social que la recibe, solo el medio. Ergo, no se puede diferenciar si, por ejemplo, una pauta que figura en TN es para los bolsillos de Magnetto o para el vocero de turno en la pantalla. En el caso de Macri, la información pública es más completa, pero el truco ahí es de los periodistas. En lugar de figurar con su nombre y apellido lo hacen a través de productoras. Por dar un caso, Joaquín Morales Sola no recibe a su nombre, sino a través de JMS & Asociados. Las empresa son sus siglas. En 2017, recibió 658.240 pesos de Macri; de Rodriguez Larreta no sabemos porque no discrimina por empresa; de Vidal tampoco, porque lo oculta.

Para el 2017, el ranking es entonces provisorio, dados los “defectos” de Rodriguez Larreta y los ocultamientos de Vidal. Lo encabeza Ari Paluch, con más de 4 millones de pesos. Lo sigue Luis Majul, con 2 millones. El podio lo completa Luis Novaresio, con 663.250 pesos durante la campaña 2017, apenas por encima de Morales Solá. Pero el tercer puesto es, de seguro, mentiroso, ya que a Morales Sola falta computarle la pauta porteña. Siguen Alfredo Leuco con casi medio millón de pesos, Pablo Rossi con 508.200 pesos, Marcelo Longobardi con 453.750.

ARI PAUTA 3

El Gobierno Nacional ya publicó los datos del primer semestre de 2018, tal como informó El Destape. Allí, sospechosamente, no figuran muchos de los pautadependientes de los años anteriores. Algunos se ocultaron detrás de productoras, como el caso de Morales Sola, que en lo que va del año ya recibió de Macri más de 300.000 pesos, o de Leuco, que facturó 278.000. Majul y Novaresio, que supieron embolsar grandes montos por pauta en sus páginas web (algunas, como la de Novaresio, casi sin visitas) ahora figuran con montos insignificantes. ¿Dejaron de cobrar o lo hacen de otra forma?

Para el 2018, en el caso de Rodriguez Larreta, habrá que esperar a que lo publique el año que viene. En el caso de Vidal, por ahora no se sabrá.