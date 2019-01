Paro docente: anticipan que podrían no comenzar las clases en la Provincia

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, habló sobre las paritariasy cómo será el comienzo de clases este año.

En declaraciones a Crónica Anunciada, por El Destape Radio, afirmó: "Vidal quiere poner en riesgo el comienzo de clases, si no hay respuestas, habrá conflicto" y le pidió a la Gobernadora que convoque ahora a paritarias, "no en marzo".

Por otra parte, desmintió una posible candidatura suya en la provincia de Buenos Aires: "No está en mi cabeza ser candidato, lanzaron una supuesta candidatura mía para ensuciar la paritaria". "No me ofrecieron una candidatura, mi preocupación no pasa por ahí", continuó.

Finalmente, opinó sobre la situación en Venezuela: "Hay que tener firmeza y rechazar el golpe de Estado".