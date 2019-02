Papá de Carla Soggiu: "Santilli dijo que el sistema funcionó y mi hija está muerta"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El padre de Carla Soggiu, Alfredo, denunció la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad por no haber renovado el contrato de la empresa que se encargaba de mantener el botón antipánico y advirtió sobre la censura en los medios de no hablar sobre las fallas en el sistema de la Policía de la Ciudad que abandonó a su hija.

“Lamentablemente estamos al tanto de que no la pudieron encontrar porque no tenían la menor idea de dónde estaba. No le dieron algo que le podía salvar la vida porque tuvieron una hora y media para encontrar a mi hija y no la encontraron”, manifestó en diálogo con Navarro 2019 por El Destape Radio.

Tras la investigación de El Destape, que demostró que por negligencia del equipo del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no pudieron encontrar a Carla que había activado en tres ocasiones su botón antipánico, Alfredo contó que “nadie del Gobierno de la Ciudad” se comunicó con ellos.

En ese punto, recordó las palabras del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, que aseguró que el sistema funcionó bien: “Lo único que escuché fue un audio de Santilli diciendo que el sistema funcionó pero mi hija murió. ¿Eso significa que el sistema funciona?”.

“Nos molestó mucho lo que dijo, no nos puede faltar tanto el respeto porque mi hija confió en un dispositivo que era para salvar su vida, hizo todo lo que tenía que hacer, y acá están los resultados. ¿Cómo puede decir que a mi hija la contuvieron cuando ella necesitaba que la vayan a buscar? Mejor que se llame a silencio”, arremetió

Asimismo, reclamó que se sepa “la verdad” de lo que ocurrió ese 15 de enero y reclamó: “el sistema tendría que funcionar porque a veces tenes cinco minutos para salvar una vida y mi hija tuvo una hora y media para que vayan a rescatar”.

"No vamos a descansar hasta que no sepamos la verdad y paguen todos los que tengan que pagar. Para todos los demás es una estadística, para mí y mi señora, era nuestra hija”, sentenció.

Además, Alfredo alertó sobre el silencio que mantienen los medios que deciden no difundir las fallas del sistema del Gobierno de la Ciudad que no pudo localizar a Carla: “Es de público conocimiento que hay medios a los que no les conviene mucho contar esto, no les conviene ahondar en estas cuestiones donde hay claras falencias de un sistema”.

“Sacando a mi hija que lamentablemente padeció esta falencia, el botón antipánico fue su trampa mortal, si fuese llamado con el celular a uno de nosotros, estaría hoy con vida. Confió en esa porquería y ahora está muerta”, lamentó.

