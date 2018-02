El ex titular de la AFI, Oscar Parrilli criticó la difusión de conversaciones telefónicas que mantuvo con la ex presidenta Cristina Kirchner y apuntó contra los responsables: “La difusión de las escuchas es muy grave y está orquestado por Macri con Majdalani, más la connivencia de Irurzun, Marijuan y Lijo. Ellos son los responsables directos”.

En diálogo con el programa Crónica Anunciada por FM La Patriada, Parrilli también alertó sobre el rol del presidente de la Corte Suprema de Justicia: “Lorenzetti está permitiendo esto, es un cómplice silencioso del Gobierno". En ese sentido, explicó que él radicó la denuncia penal ante Canicoba Corral y y el caso "no avanzó para nada”.

Sobre este punto, destacó que "los jueces y los encargados de velar por los derechos constitucionales están cometiendo los ilícitos penales con la complicidad del poder ejecutivo".

Embed

"Están haciendo inteligencia interna y espionaje a políticos, escuchan las grabaciones para saber qué piensa Cristina Kirchner del resto de los dirigentes", denunció, al tiempo que aclaró que no va a incluir a Luis Majul en la denuncia.

El ex secretario privado de Cristina Kirchner reveló que en en ochos meses lo estuvieron investigando pero "no encontraron nada". "Me hicieron seguimiento personal, me pincharon los teléfonos. Estamos viviendo en un Estado policial", alertó.

Además, Parrilli cuestionó el rol de la Justicia según los gobiernos de turno: "¿Por qué José López está preso y el hermano de Macri, que blanqueó 35 millones de dólares no?". Sobre este punto, advirtió que mientras él se encuentra procesado por encubrir el atentado a la AMIA el Gobierno retira la imputación a los fiscales y policías: "Es evidente que no quieren justicia por el atentado".

“Hay una persecución política y mediática implementada por los jueces serviles al poder. Así como en los 70 utilizaban a los militares para interrumpir las democracias, hoy utilizan a los medios y al Poder Judicial”, concluyó.