Feroz disputa meritocrática por las cuchetas de LN+

La semana pasada, Gabriel Boric eligió como primer destino oficial a la Argentina. La decisión, que responde a una tradición chilena respetada por sus predecesores Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, enfureció al unísono a nuestros medios serios y los opositores de Juntos por el Cambio (dos colectivos que cada día cuesta más diferenciar) quienes, al parecer, hubieran preferido que el joven presidente eligiera otros horizontes.

Con notable independencia, nuestros periodistas serios citaron encuestas igual de independientes que señalan la caída estrepitosa de la imagen de Boric, quien asumió hace menos de un mes. Debemos confesar que las declaraciones del presidente chileno incitando al diálogo en el conflicto mapuche no ayudaron a mejorar su relación con la prensa local, más habituada a aplaudir la represión sangrienta contra la guerrilla imaginaria mapuche-iraní con financiamiento kurdo descubierta por la ex Ministra Pum Pum y su auxiliar de campo Jorge Lanata.

Un comentario fraternal de Boric referido a la ausencia de fronteras en la Patagonia generó el fastidio de Miguel Angel Pichetto y potenció la denuncia de la ineludible diputada Mónica Frade, quien analizando un billete de mil pesos concluyó que le cedimos la Patagonia a Chile. Desde las jaulas de La Nación Más, Débora Plager, Jony Viale, Eduardo Feinmann y otros periodistas serios se indignaron porque el presidente chileno le hizo un regalo a Dylan, el perro de Alberto Fernández. Con enorme nostalgia recordamos a esos mismos periodistas serios emocionados hasta las lágrimas con Balcarce, el perro de Mauricio Macri. Se ve que hay perros buenos y perros malos, como el colesterol.

El gobierno lanzó una nueva mesa de negociación de salarios con representantes de la UIA y la CGT. La presencia del ministro de Trabajo Gabriel Moroni, el sindicalista Héctor Daer y el titular de la UIA, el empresario industrial Daniel Funes de Rioja- que si bien no es empresario, tampoco es industrial- generó una enorme expectativa en casi nadie. La versión de la inminente implementación del #PlanTasajo, es decir, el reemplazo del salario por un plato de tasajo, no fue aún confirmada por ninguno de los asistentes.

En un gesto de intenso republicanismo, el diputado Marido de Pampita pidió un aplauso para su alteza imperial Gerardo I, visir de la Puna, maharajá del Potosí, marqués de Ledesma, León de Tilcara, Apóstol de La Paz, zar de los Siete colores, mariscal del Altiplano, califa de Humahuaca, Martillo de Herejes, Protector de la Justicia, Orgullo Radical y Azote de Dios. Lo hizo durante el programa de Viviana Canosa, una de nuestras tantas cloacas televisivas, y para que no quedara ninguna duda con respecto a su entusiasmo lo felicitó por “meter presa a Milagro Sala”, lo que llevó a la conductora a un momento de frenesí. El Azote de Dios sonrió recordando tal vez los más de seis años de preventiva que lleva la titular de la organización barrial Tupac Amaru, detenida en enero del 2016 por “incitación al acampe”, apenas dos semanas después de haber asumido él la gobernación. República y coso.

En un nuevo asombro de Juntos por el Cambio, el diputado Mario Negri comparó la cuarentena obligatoria para pasajeros, implementada durante la pandemia de coronavirus, con el campo de exterminio de Auschwitz. El dirigente radical afirmó que “no te torturaban pero salías peor” y concluyó que “este es el primer gobierno que no tiene ningún tipo de relación con la oposición”. Si comparándolo con los nazis, Negri no consigue establecer un fructífero diálogo con el oficialismo y ya no sabemos qué más podría hacer para lograrlo.

En todo caso, entendemos el dilema del titular de la bancada radical en la Cámara Baja. Sabemos lo difícil que es lograr unos segundos de atención en los medios serios frente a la feroz competencia de su coterráneo, el humorista Luis Juez, quien a fuerza de eructos reaccionarios ya se ganó una cucheta en La Nación Más y otra en TN.

Una foto publicada por Mauricio Macri donde se lo ve tomando una cerveza junto a Donald Trump, otro presidente que no logró la reelección, generó un gran revuelo mediático. Como con el perro Balcarce, en este caso también recordamos no sin cierta nostalgia cuando el Teledoctor Castro nos explicaba que Trump era como CFK o cuando la ineludible Silvia Mercado comparaba al presidente republicano con el kirchnerismo y advertía: “América Latina en general, y Argentina en particular, fueron presa fácil de estos sistemas políticos de fuerte raigambre religiosa, con vocación fundamentalista.” Al parecer, Trump, amigo y socio político de Macri, es populista como CFK, Maduro y Bolsonaro. Es un tema complejo.

En todo caso, es reconfortante ver como Mauricio Macri, aún procesado, puede viajar por el mundo para jugar al bridge o tomar una cerveza con el ex presidente norteamericano. Héctor Timerman, igualmente procesado, no pudo viajar a EEUU para seguir su tratamiento contra el cáncer.

Imagen: el diputado Mario Negri y el senador Luis Juez pelean en un set de La Nación Más (cortesía Fundación LED para el desarrollo de la Fundación LED)