Claver Carone: FMI y BID, la misma conducta

El Sr. Presidente del BID publicó un artículo en el Wall Street Journal que tituló "Para obtener ayuda del BID, Argentina debe ayudarse a sí misma Los compromisos de la nación con el FMI son clave para garantizar que el Banco Interamericano de Desarrollo pueda ofrecer nuevos financiamientos.

El Sr Claver Carone no solo conoce sino que generó y fogoneó el mayor préstamo en la historia del FMI que hace no solo al tumultuoso historial financiero si no el escenario a partir del cual las autoridades del Gobierno Nacional comenzaron su diálogo con las autoridades del FMI para solucionar un desastre económico que además de constituir una carga cuyos efectos alcanzarían a más de una generación, no había aportado nada a la economía nacional y eran exclusiva responsabilidad del FMI que había transgredido su carta orgánica, desatendido sus políticas de crédito y tergiversado la realidad económica que era imposible ignorar durante cada una de las cuatro revisiones realizadas.

Nunca fue difícil prever las consecuencias del modelo económico vigente desde el 10 de diciembre de 2015, escribí en octubre de 2018, "una herencia pesada, un PIB menor que el de 2015, el PIB per cápita será significativamente menor que en 2015, más inflación que en 2015, más fuga de capitales promedio que en 2011-2015, duplicarán la relación deuda/PIB de 2015 (matemática pura)" solo usé sentido común, Macri repetía las experiencias de Martínez de Hoz y Cavallo y en economía todo es posible menos evitar las consecuencias pese a los artículos elogiosos firmados em el WSJ estos defaulteadores seriales.

No se lograron ninguno de los objetivos previstos, definidos como pilares claves dell Stand by, la deuda pública en una firme trayectoria descendente, proteger a los más vulnerables de la sociedad, fortalecer la credibilidad del marco de metas de inflación del Bco. Central, disminuir progresivamente las tensiones sobre la balanza de pagos. El FMI transgredió lo establecido en el Convenio Constitutivo del FMI que en su Artículo VI Transferencias de Capital Sección 1 indica ue un país miembro no podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida importante o sostenida de capital y no se atendieron a las Decisiones y Documentos Seleccionados del FMI, Número 41. Política y límites de acceso en los tramos de crédito que el puno 3 señala en los ítems (b), (c) (d) (son solo cuatro). Esta enumeración de datos es imposible de ser rebatida y describe la práctica del Directorio del Fondo y su Staff, sr financió la campaña de Macri y la fuga de capitales

En las cuatro revisiones y consiguientes autorizaciones de desembolsos se desconoció los datos de la economía real y se incluían proyecciones optimistas dignas de Bradbury pero imposibles de ser realizadas en el marco de un deterioro constante de la economía y un avance creciente de la inflación, nadie podía desconocer la caída del PBI en 2,7% en 2018.

.Hoy, el Sr. Claver Carone se niega a concretar el desembolso de créditos ya aprobados por el Directorio del BID, no duda en decir que el tumultuoso historial financiero de Argentina afecta singularmente a los costos del banco, aunque la República Argentina nunca incumplió sus compromisos con el BID, se ufana de ello con el único objetivo de evitar que el BCRA pueda incrementar sus reservas en el marco de un escenario de terrorismo económico patrocinado por las gremiales agropecuarias que fuerzan una devaluación que incremente aun más sus super utilidades generadas por el super precio de los granos, una actitud canallesca fomentada y prohijada por la oposición.

El Gobierno Nacional debe responder a este desafío que hizo público el Sr. Claver Carone, los datos sin públicos, solo hace falta que el Wall Street Journal los publique.