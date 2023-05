El dólar influencer, un golpe financiero

Quién estuvo detrás de la disparada reciente del dólar y cómo se utilizó una combinación del blue y las cotizaciones financieras.

En los últimos días, el Gobierno del Frente de Todos recibió un fuerte golpe financiero por parte del poder real. El Grupo Max se conformó como el brazo ejecutor de la ofensiva sobre quienes trabajan y producen, y el dólar influencer fue la herramienta.

¿Qué es el dólar influencer?

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El dólar influencer es como denominamos al conjunto conformado por el dólar ilegal – llamado “dólar blue”-, junto al dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) y al dólar CCL (contado con liquidación), ambas legales. Estas tres variantes de la moneda estadounidense ejercen influencia desde mecanismos especulativos sobre la economía real de la Argentina. Es decir, impactan en la economía cotidiana de los productores hasta los trabajadores, pasando por los empresarios PyMEs, cooperativas, pequeños comerciantes, etc.

Pero además, ataca las medidas del Gobierno, desestabilizando e interfiriendo en la gobernabilidad, sin importar las cifras de pobreza e indigencia actuales en nuestro país, ni las familias en situación de calle, mucho menos los productores que se están fundiendo por la sequía. Desestabilizar gobiernos peronistas es un modus operandi del poder real, que desnuda la disputa: Mafia o Democracia.

El comportamiento del dólar influencer 2023

El 2 de enero de 2023, el dólar blue cotizaba $346 y el MEP $329, mientras el dólar oficial $178. El primero de febrero de 2023, el dólar blue cotizaba $381 y el MEP $353, mientras el dólar oficial $187. El primero de marzo de 2023, el dólar blue cotizaba $375 y el MEP $359, mientras el dólar oficial $197. El primero de abril el dólar blue cotizaba $393 y el MEP $397, mientras el dólar oficial $208. El 24 de abril de 2023, el dólar blue alcanzó la cotización a $462 y el MEP $449, mientras el oficial llegó a $226. El 25 de abril de 2023, alcanzó los $497.

Es decir, el dólar influencer entre enero y el 24 de abril de 2023 aumentó más del 33%, mientras que el oficial lo hizo en aproximadamente un 25%. Pero entre el 15 y el 24 de abril aumentó alrededor de un 17%, después de que Max Capital, una sociedad de corredores de bolsa, difundió el rumor de una presunta devaluación en el tipo de cambio.

Este grupo financiero es presidido por Juan Rodríguez Braun, miembro “de la familia dueña de La Anónima y Banco Galicia, muy vinculado a Mauricio Macri, quien tuvo no solo a Marcos Peña Braun como jefe de comunicación sino también a su primo, el economista Miguel Braun, que ocupó la Secretaría de Comercio durante el gobierno de Cambiemos” (La Política Online, 22 de abril de 2023). Es decir, parte del equipo de gobierno que nos endeudó por 100 años y volvió al Fondo Monetario Internacional.

Lo que este grupo quiere justificar desde el supuesto error involuntario de un subordinado, en realidad es parte de una estrategia planificada cuyo objetivo es golpear y generar desestabilización económica, y por ende, política y social, en Argentina. Una acción que interfiere directamente con la política del Dólar Soja, neutralizándola y buscando el fracaso del ministro de economía. Este proceder del poder real, que tiene nombres y apellidos, no puede ser calificado de otra manera que un accionar mafioso, cuyos resultados los terminan pagando principalmente las y los millones de argentinos que trabajan y producen.

La influencia del dólar en el campo

El primer punto a analizar es qué piensa un productor de soja, cuyos costos están dolarizados y su visión del problema también, aunque paradójicamente, en la vida real no vea ni un dólar (los que sí ven los dólares son las empresas agroexportadoras como CARGIL, AMD, COFCO, AGD, BUNGE, LDC, VITERRA, etc). El productor observa la cotización de una tonelada (Tn) de soja en Chicago, por ejemplo, USD 540 la Tn – cotización al 24 de abril-, de los cuales descuenta los derechos de exportación y otros gravámenes, alrededor de un 34%, es decir USD 183 por Tn, con lo cual su tonelada de soja en Argentina vale USD 357. Pero toda la operación se realiza en pesos argentinos ($), no en dólares estadounidenses (USD), es decir que se tiene que realizar el cambio de moneda, y es aquí donde empieza la influencia especulativa del “dólar influencer”.

Si tomamos el 24 de abril de 2023, el productor observa que al tipo de cambio dólar soja, es decir $300, estaría recibiendo por la venta de una Tn de soja $107.100 (USD 357 multiplicado por $300). Mientras que al tipo de cambió dólar influencer, alrededor de $450 (Blue $460 – MEP $449), estaría recibiendo alrededor de $160.650 por Tn de soja. Es decir, el productor analiza que potencialmente está perdiendo la posibilidad de ganar entre $50.000 y $55.000 por Tn de soja.

Esta situación es muy diferente al momento en que Sergio Massa anunciaba la tercera versión del dólar soja, cuando el dólar oficial cotizaba alrededor de $208 y el dólar influencer alrededor de $397, es decir, con una brecha cambiaria de $90. En aquella oportunidad, el productor observaba que, por una tonelada de soja a dólar oficial, recibía $74.000, mientras que a Dólar Soja III recibía $107.100. Un aumento cercano al 30% debido a una medida de devaluación sectorial de orden temporal. Esto hacía más tentadora la venta de soja por parte de los productores, objetivo perseguido con la medida desde la cartera de economía, ya que nos estamos refiriendo a una de las principales fuentes de divisas al país.

La influencia del dólar en el resto de la economía nacional

Mientras los productores sojeros ven algunas pérdidas y deciden acopiar los granos a la espera de un precio más favorable a su rentabilidad, el resto de las y los argentinos observan que sus salarios o los costos de sus negocios en 10 días se licuaron o aumentaron, respectivamente, alrededor de un 25%. El efecto del dólar influencer, pasando de $395 a más de $490, automáticamente hace que el o la comerciante minorista aumente los precios para que la devaluación no lleve su negocio directamente a la quiebra. El o la laburante finalmente es quien compra menos porque su salario perdió un 25% del valor en apenas 10 días. Ni hablar de las familias en situación de calle e indigencia, cuya situación se vuelve crítica ante el aumento desmedido de los productos básicos, principalmente los alimentos.

El golpe financiero, del cual fue protagonista el Grupo Max Capital, neutraliza la medida para el campo que proponía Sergio Massa, haciendo tambalear la gobernabilidad ante la asfixia del Fondo Monetario Internacional. Apenas se llevan recaudados USD 1360,8 millones, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), de los USD 5.000 millones que desde el Ministerio de Economía de la Nación se esperan. Dicha recaudación solo alcanza a duras penas para cubrir los pagos de deuda que exige el FMI, considerando el hecho de que el 28 de abril deberían abonarse USD 690 millones, y el primer día de mayo, USD 530 millones.

En este nuevo día del trabajador y trabajadora en la Argentina, los que nuevamente reciben con mayor dureza el golpe financiero y pagan las consecuencias, son el 40% de las y los argentinos que, levantándose cada día para lograr llevar el pan a la mesa de su familia, viven por debajo de la línea de la pobreza.