Una tilinga que no se hace la boluda

Diario de una tilinga que no se hace la boluda. Emocionalmente activa… o montaña rusa de emociones. ¿Qué me pasa o cómo me siento? Estoy tan ansiosa, barra desconcertada, barra ensimismada, barra sonsa..que llame a una amiga porque necesitaba hablar, o darle sonido a todos los sentimientos barra pensamientos que me abordan.

Nos encontramos en un café antes del trabajo y pedimos un capuchino, un caramel moka y 2 avocado toast…si! muy cipaya la comanda, pero les juro que nuestro relato exaltado y fanático se enmarca en el campo de lo social y popular… ¡Qué tilingas! pensamos, y nos reímos. Si soy tilinga y ¿que? Soy tilinga pero no me hago la boluda.

Así que mientras debatimos yo le contaba cómo me había quedado disfónica de la nada, fue como si después de leer la carta de CFK se me bajaran las defensas. Entre la frustración y el enojo de sentir, ¿por qué justo ahora y en plena preparación? Con lo que necesitamos propalar el entusiasmo… y ni hablar de que la Argentina no soportaría otro proceso neoliberal o liberal, más endeudamiento, el costo social, la posibilidad de un estallido,...

Y así seguimos un rato comiendo nuestra avocado toast en Palermo Soho, ¡pobrecitas, que tilingas devastadas! Asociadas al desánimo nos separamos, presagiando que nuestros respectivos trabajos harían las veces de parche anímico necesario pero…’no cuentes lo que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder ‘...

Y para rematar el día, me faltaba aún presenciar cómo en el trabajo, Maslaton felicitaba a Julia Mengolini por defenderse de las acusaciones de recibir pauta para su radio, ya que así "le aclaraba" las cosas a sus partidarios.

¡ES JODA! esta gente que hace de todo por no pagar impuestos, apoyan la timba financiera y probablemente tengan activos en otros países no declarados, necesitan que le aclaren o quieren que le aclaren que?

Que Futu Rock como otros medios pequeños solo llegan a fin de mes con la pauta y las suscripciones. Es necesario justificar de que existan, es necesario que expliquemos como alrededor de 5 radios, un par de medios gráficos y un canal de cable se enfrentan diariamente a un monopolio de multimedios,...pregunto tendríamos que explicar también que asegurar la diversidad de voces es un derecho?

Suena en mi cabeza de fondo, Canción de Alicia en el país de Serú Girán…’un río de cabezas aplastadas por el mismo pie juegan cricket bajo la luna’... ES JODA?! Y no se que me molesta más, que ellos nos pidan explicaciones o que nosotros se las necesitemos dar.

Será que compramos que debemos defendernos constantemente. Yo no recuerdo a Magneto dando explicaciones de la pauta, o las ATP que recibieron registrando ganancias durante la pandemia, o de algo. No, nunca. Será casual que soportemos dignamente que una “mina” nos insulte frente a nuestros hijos, durante un viaje en avión, solo por tener y manifestar una postura política.

Si pagamos proporcionalmente más ganancias que Molinos Río de la Plata, porque después de recibir 10 requerimientos de la AFIP en 4 años (adivinen qué gestión), nuestro contador no se atreve a deducir ni lo que le estaría habilitado deducir.

Será así que cansados de juntar tantos golpes históricos y diarios por tanto tiempo, es que llegamos a naturalizar que el Peronismo nunca va a tener justicia. Y entonces entiendo… Me faltó en mi descripción cansancio barra angustia, que viene del recuerdo de cómo nos quisieron callar y lo admiten sin vergüenza.

Con razón estoy disfónica, barra desconcertada, porque a regañadientes me llevan de vuelta a la heladería para ofrecerme:

Neoliberalismo peronista (NO, mejor llamalo centro derecha), Socialdemócrata, Centro Izquierda,Núcleo Duro, Crema con Oreo, Dulce con Nuez…

Pero no señor, a mi me gusta el Chocolate con almendras, tengo el recuerdo fresco de lo que fue, hasta el ‘tipito’ con la bandera que grita ‘’república,

república…’’cuando le pregunto que me diga en qué época gano más plata, se queda sin argumentos en un ratito. Quiero Chocolate con almendras (grito)

Traeme chocolate con almendras o te arranco la cabeza!!!( ya sacada)

Y así ando, sin compresión de texto, como fingiendo demencia esperando el #25 para renovar energía, porque ratificarla a ‘Ella’ es redundante, porque Ella es magnética, Ella conduce, Ella ordena, Ella es la mística y la garantía, y lo demuestra en un ratito, pese a quien le pese, cueste a quien le cueste.

Por eso este #25 voy por mi! porque yo lo necesito. Esta tilinga que no se hace la boluda, necesita la fuerza barra esperanza de creer que por primera vez, el Peronismo puede tener justicia!

CFK 2023