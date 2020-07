Argentina, optimista ante el desafío digital

La disrupción digital en medio de la Pandemia del Covid19 conduce inevitablemente a la reinvención de los recursos humanos en las organizaciones públicas y privadas. Las circunstancias actuales suponen una transformación digital histórica que abre un novedoso ciclo innovador para la ciencia y la tecnología del país.

Durante la última edición especial Covid – 19 “Percepciones sobre el impacto de la pandemia en el empleo”, realizado por “Randstad Workmonitor”, se avanza en un studio sobre la percepción de los trabajadores respecto a la actitud adoptada por las empresas en medio de la crisis.

De acuerdo con los resultados del informe de alcance internacional realizado durante el mes de mayo que incluye a la Argentina, releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en diversos países. El 85% de los trabajadores argentinos asegura sentirse preparado para enfrentar el nuevo formato de trabajo digital provocado por la irrupción del Covid-19. También avanza sobre la percepción que tienen los trabajadores respecto a la responsabilidad de capacitación en materia de habilidades digitales. En este sentido, el 84% de los encuestados considera que es responsabilidad de su empleador brindarle la capacitación necesaria para adquirir las habilidades digitales requeridas para poder cumplir con su trabajo de manera remota.

La evidencia analizada sobre el estudio también indaga sobre el comportamiento de las organizaciones en materia de inversion. Así, el 60% de los participantes de la encuesta afirmó que su empleador le proporcionó el equipamiento tecnológico necesario para poder desempeñar sus tareas desde el hogar. El mismo porcentaje (60%) de los trabajadores que indicó que su empleador está invirtiendo en desarrollos tecnológicos y soluciones digitales para ayudar a sus colaboradores a adaptarse con mayor facilidad a esta nueva situación laboral.

El COVID-19 presenta un reto sin precedentes. La capacitación debe adaptarse a un mundo tecnológico Nuevo. En ese sentido, el 58% refirió que su empleador también está realizando inversiones para capacitar a su fuerza laboral en las nuevas soluciones digitales adoptadas para sostener el negocio en medio de la situación de aislamiento y cuarentena.

Los países en desarrollo, como la Argentina, tienen que aprender a generar procesos de acumulación de sus capacidades digitales junto a la articulación inteligente con los diferentes sectores. Cuanto más conocimiento utilizamos más del mismo creamos, es en esencia inagotable. Si se intensifican los convenios con las unidades de vinculación tecnológica, aprovechando la Ley 23.877, ayudaría a ahorrar tiempo, potenciar talentos, en una suerte de sinergia del conocimiento para impulsar al país hacia un escenario virtuoso mejorando la soberanía tecnológica para algunos clusters específicos generando trabajo de alto impacto.

“El teletrabajo acerca una nueva posibilidad. Desde CEDyAT somos optimistas. Sin embargo, las tendencias no duran indefinidamente, al futuro no se llega en línea recta. No se trata solo de implementar tecnología e innovación, sino también de realizar los cambios necesarios en las organizaciones para impulsar la transformación a través de innovadoras iniciativas estratégicas.

Sin lugar a dudas, el auge de las tecnologías digitales en medio de la cuarentena ha acelerado la creatividad comercial en muchas industrias, generando enormes oportunidades impulsadas por la necesidad del distanciamiento social. La innovación es contagiosa. Lograr reorientar las agendas de articulación del sector de ciencia y tecnología en la dirección de un eje rector de digitalización integral a nivel país, sumando infraestructura de conectividad y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las áreas públicas debe ser atendido con una visión superadora de esta tremenda coyuntura. Lo importante es no demorar más.