Zulemita Menem destrozó a Viviana Canosa por una vieja pelea entre ellas

La hija del ex presidente Carlos Menem, Zulemita, recordó un mal momento que pasó con la conductora Viviana Canosa hace ocho años cuando estaba embarazada esperando a su segundo hijo. Una serie de tuits revivió una vieja pelea entre ellas.

La mediática contó detalles de un mal momento que vivió “por culpa” de la periodista en relación a su ex pareja Marcelo Pocovi, el padre de su segundo hijo. El hecho ocurrió en 2012, cuando la hija de Carlos Menem estaba embarazada de su segundo hijo. En ese momento, estaba en pareja con Pocovi a quien su ex mujer lo acusó de haberle sido infiel con Zulema.

La conductora, que en ese momento tenía un ciclo de espectáculos, le hizo varias notas a esa señora en las que no escatimó insultos para ella.

“Agraciada por su belleza. Especialista en mandar a la B a los que no dan más rédito, al confuso duque de Awada, al agraciado productor, al grandioso arquitecto; actual se le va a complicar mandarlo a la B al menos por cuatro añitos más. Yo me mantengo sola ‘frase célebre’ que no debería aclarar”, escribió Zulemita en su cuenta de Twitter.

Gracias a ese demonio disfrazado de hermosa mujer, estuve a pto de perder mi embarazo. Se muy bien d q hablo y no le tengo miedo por mas “cerca” del poder que este,crees q el acting q hace puteando, lo hace xq no tiene a alguien atrás q la”protege”? Muy naif lo tuyo 😉 — zulema menem (@zulemitamenem) April 14, 2020

Varios usuarios le preguntaron a qué hacía referencia, a lo cual, la mujer detalló: “El duque: es el ex marido de Juliana Awada (el conde Bruno Laurent Philippe Barbier). El productor Daniel Tobal quedó en la calle por sus ‘influencias’, y el famoso arquitecto/columnista (Alejandro Borensztein), diría que nadie se salva de los cuernos, más si son del poder”. Y con humor ácido concluyó: “Perdón, pero anoche no dormí bien”.

@yanilatorre vos sabes lo q me hizo pasar cdo estaba embarazada ,con sus inventos maliciosos, es la persona mas mala y siniestra.Ahora se hace “la amiga del pueblo” puteando a los políticos.... nunca entiendo porque siempre aclara algo q debería ser normal:”yo me mantengo sola”🤷🏻‍♀️ https://t.co/vvhIO0GCCm — zulema menem (@zulemitamenem) April 14, 2020

“Gracias a ese demonio disfrazado de hermosa mujer, estuve a punto de perder mi embarazo. Se muy bien de que hablo y no le tengo miedo por más ‘cerca’ del poder que esté. ¿Crees que el acting que hace puteando?, lo hace porque no tiene a alguien atrás que la ‘protege’. Muy naif lo tuyo”, disparó la hija del ex mandatario.