Zanella cerrará su planta de Mar del Plata y hubo despidos en San Luis

La crisis no tiene fin y la importante fábrica de motos Zanella optó por cerrar su planta de Mar del Plata el 31 de julio y despedir a trabajadores de su planta de San Luis. Según argumentaron desde la empresa, es por la caída de las ventas.

“La caída de las ventas viene desde el año pasado. Esto hizo que el proyecto de Mar del Plata tenga que dar por finalizada esta etapa. Esperamos que en los próximos años podamos volver resurgir”, aseguró a La Capital de Mar del Plata la apoderada legal de Zanella, Soledad Freire, según informó Télam.

En tanto, en San Luis la empresa despidió a 45 trabajadores de 104 aunque los empleados dijeron que había un acuerdo para "no despedir personal". Esa fábrica se dedica al ensamble de componentes importados y este domingo los trabajadores con más de 15 años de antigüedad recibieron su telegrama de despido con la decisión de la empresa de cesantear más de la mitad de su dotación.

LEA MÁS Por la crisis y el cierre de industrias, Argentina consume menos energía

El delegado de los trabajadores, Gustavo Lucero, sostuvo que la empresa "no quiere dialogar" y que la medida es inapropiada porque no respeta un acuerdo que se hizo con los trabajadores de "no despedir, no incorporar gente y no habilitar horas extras". El lunes próximo tendrá lugar un pedido de conciliación obligatoria.