Tras el contundente acatamiento del paro nacional el pasado miércoles 29 de mayo, el dirigente liberal afín a Cambiemos Yamil Santoro arremetió contra la medida de fuerza y pidió en redes sociales que las Fuerzas Armadas hagan presencia para impedir que los trabajadores de transporte puedan adherirse.

"Sería una interesante respuesta al patoterismo sindical poner a las fuerzas armadas a mantener activos los servicios públicos de transporte. Garantizando así el derecho del resto de los ciudadanos a poder llegar a sus trabajos. Sería una victoria moral indiscutible", explicó el dirigente de Mejorar, el espacio que llevará a Darío Lopérfido como candidato a Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.

Sería una interesante respuesta al patoterismo sindical poner a las fuerzas armadas a mantener activos los servicios públicos de transporte. Garantizando así el derecho del resto de los ciudadanos a poder llegar a sus trabajos. Sería una victoria moral indiscutible. — Yamil Santoro (@yamilsantoro) 29 de mayo de 2019

Debido a este mensaje en su cuenta de Twitter, Santoro se cruzó con usuarios que repudiaron sus palabras: "no tenes vergüenza , no sabes lo que es no llegar a fin de mes", fue una de las respuestas que el dirigente eligió responder al compartirla.

"No tengo sueldo, soy autónomo. Si no trabajo no facturo. Si se lo que es no llegar a fin de mes, varios días no tuve para comer y salí adelante laburando. Los paros empeoran al problema y contribuyen a las causas de la decadencia argentina, gobierne quien gobierne", expresó.