Walter Erviti reveló detalles de su enojo con Juan Román Riquelme en Boca

El exfutbolista Walter Erviti contó cómo fue el cruce que tuvo con Juan Román Riquelme, actual vicepresidente segundo de Boca Juniors, cuando compartieron la cancha para el club de la ribera. Aseguró que no hubo una pelea pero que a él le molestó que "el 10" haya hablado mal del equipo tras su partida y se lo planteó en una charla de cinco minutos.

"Cuando Román se fue de Boca (en 2012) y volvió (en 2013), empezó a entrenar y no teníamos casi diálogo. Me junté y le dije: ¿podemos hablar cinco minutos?", dijo Erviti en radio Metro. Román accedió a esa charla en la que su compañero le planteó que no le "gustó que cuando te fuiste estos seis meses hablaste criticando al equipo, criticando a los jugadores grandes", crítica de la que él se sintió parte.

Incluso, Erviti reveló que le planteó su malestar emocional al respecto: "Me dolió porque vos me lo podías haber dicho personalmente, porque para mí escucharte a vos es aprender. Y porque vos sabes cómo soy, que siempre intento hacer lo mejor. Entonces, mi postura va a ser esta porque no puedo ser de otra manera”.

Ante este planteo, el actual dirigente del Xeneize le pidió disculpas, le recalcó que es hincha de Boca y que eso es lo que le "sale" cuando habla: "Cuando hay algo de Boca que no me gusta lo expreso, pero no es en contra tuyo". Pese a esa charla, no lograron reconstruir la relación y Erviti se fue del club azul y oro.

En 2012, Riquelme fue duro contra el equipo por su mal juego: "No voy a ir a la cancha. Ojala hagan tres toques, me voy a poner contento", dijo tras abandonar el estadio como jugador, para luego volver.

El año pasado retornó con mucho empuje al haber integrado la lista opositora a la del macrismo en Boca y logró destronar al heredero de Daniel Angelici en el club de la ribera, con el enorme apoyo de los hinchas.