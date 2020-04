Viviana Canosa defendió a Alejandro Borensztein por llamar "pelotudo" a Marcelo Tinelli y apuntó contra el conductor

La conductora Viviana Canosa defendió a su ex pareja Alejandro Borensztein, quien en su polémica columna de humor en Clarín calificó de "pelotudo" a Marcelo Tinelli, y aseguró que el presentador de Showmatch debería "envidiar" la dignidad del hijo de 'Tato' Bores.

El enfrentamiento entre Clarín y Tinelli sumó un nuevo capítulo y ahora también una nueva participante. Es que luego de que el empresario de medios disparara contra el diario y criticara las "faltas de respeto" en su contra en las columnas de Borensztein, fue canosa quien recogió el guante de manera indirecta.

Sobre el final de una entrevista en Nada Personal, que se emite por El Nueve, el diputado Eduardo Valdés le hizo un comentario sobre lo "bocasucia" que es el arquitecto devenido en humorista y la conductora respondió: "Es mi ex marido. Ya no puedo hablar de él. Sé que lo que hace lo hace con una dignidad que Tinelli debería envidiar. De verdad se lo digo". Y sentenció: "Puedo no compartir con Alejandro Borensztein muchas cosas, pero tiene el culo muy limpio y otros no pueden decir lo mismo. Y de eso estoy orgullosa”.

La pelea entre Tinelli y Clarín se desató luego de que el diario publicara una denuncia en la que acusaban al presentador de Showmatch de hacerse traer una valija desde Buenos Aires a Esquel con un avión catalogado como "vuelo humanitario". El creador de La Flia enfureció y no tardó en desmentir la situación en medio de fuertes declaraciones contra el periódico. Si bien la valija era para él, fue solicitada mediante un taxi aéreo y contenía medicamentos para él y su hija, según aseguró.

En declaraciones al programa que encabeza Luis Novaresio en Radio La Red, el empresario cuestionó que lo trataron "dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta”, en clara referencia a una seguidilla de columnas de Borensztein.

De hecho, el estallido del conflicto también despertó rumores sobre la continuidad de Showmatch en El Trece, también propiedad del Grupo Clarín. Mientras se mantenga la cuarentena, el programa no iniciaría y el canal estudia alternativas para continuar la programación. Mientras tanto, la productora de Tinelli continúa adelante con la diagramación del ciclo, aunque si la puja continúa todo podría cambiar.