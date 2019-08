Violencia, whisky y cognac: la denuncia contra Osvaldo Laport por no pagar en un restaurante

El actor Osvaldo Laport se fue de un restaurante sin pagar y generó un escándalo en medio de la crisis económica del país. "Que me cobre el que tenga huevos", se fue a los gritos de un local, en San Luis. La denunciante es Alejandra Camargo, la dueña del restaurante La Española, de esa provincia.

"De acuerdo a lo que informaron en el programa Los ángeles de la mañana, de El Trece, todo sucedió en la madrugada del 3 de agosto, luego de una función de la obra Rotos de amor, que se encuentra de gira por distintas plazas del Interior", reveló Infobae.

"Mientras Osvaldo y los demás tomaban cognac y whisky de las marcas más caras, otros comensales se acercaban a pedirle fotos. Ya sobre las 4 de la mañana solicitaron la cuenta. Y algo más: un descuento, que habría sido aceptado por la administración", relata ese portal según la denuncia.

LEA MÁS La historia familiar de Sol Pérez que la llevó a querer ser diputada

Y afirma: "Pero cuando el mozo volvió a acercarse a la mesa con el importe final (de unos 3.500 pesos habría quedado en 1.500) llegó la negativa. Y de muy malos modos". De acuerdo a las palabras de Camargo, Laport habría argumentado: "Yo no voy a pagar la cuenta por las fotos que se sacó el lugar y que le pusiera precio a las fotos".

"Que me venga a cobrar el que tenga huevos", lanzó con bronca. Fue entonces cuando la dueña del local se acercó a la mesa y se originó un entredicho: "Mis fotos valen, ponele precio; No hacemos canje". Y denunció: "(Laport) me tomó del brazo -aseguró Alejandra- y me dijo que él tenía huevos y no pagaba la cuenta. Yo le dije que tengo ovarios más grandes que él".

Personal de seguridad terminó acompañando a Laport y su comitiva hasta la entrada, y la amenaza se concretó: se fue del restaurante sin abonar.