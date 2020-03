El humorista José María 'Pachu' Peña volvió a ponerse en el papel de 'Jürgen', el gaucho alemán con el que hizo reír a diferentes generaciones en la pantalla de Telefe. Esta vez, el personaje se presentó en las redes sociales para solicitarle a la población que respete la cuarentena decretada por el presidente 'Alberten' Fernández.

"Te tengo que pedir un favor: quedate en tu casa, no salgas, el mejor remedio es quedarse en casita. Si vos te cuidas, cuidás a todos", enfatizó 'Pachu' en un video que se viralizó en las redes sociales.

A su vez, agregó: "Ya lo dijo el presidente Alberten, quedate en tu casa. No seas mamerten. Y como dijo Marianela Mirra, me quedo en mi casa y me tomo una birra. Pero como birra no tengo y estoy en cuarentena, me tomo este vino que me regaló Fabián Vena. Cuídense, hagan caso y respeten el protocolo".