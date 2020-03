Mediante las redes sociales, en las últimas horas escracharon a un periodista de TyC Sports por intentar censurar a un medio partidario del Club Atlético Temperley. Julián Bricco, reconocido relator del canal deportivo, le prohibió llevar adelante la transmisión a "Soy Celeste" y allí fue cuando se dio cuenta que había un celular enfocándolo.

"No me filmés, maestro", fueron las palabras del censurador. ¿Cuál fue su explicación para no permitirle trabajar a sus colegas? "Vos agarrás e informás, no transmitis. Y yo te permito que vos estés libremente transmitiendo", manifestó Bricco.

Son muchos los medios partidarios del fútbol de ascenso que se manifestaron en reiteradas ocasiones contra TyC Sports. Alegan que no les permiten trabajar libremente ya que este canal asegura tener exclusividad en los partidos de la Primera Nacional y la B Metropolitana.

⚽ Se vienen muchos goles en la pantalla de BTV



Desde el próximo Miércoles a las 21, los @MPUnidosOK repasan los partidos del ascenso con imágenes propias en plena pelea contra la censura de TyC Sports.



📡 32.1 TDA#BTV10Años#TyCensura pic.twitter.com/QCWQJ1O0Yh — Barricada ★ TV (@barricadatv) March 13, 2020

En los últimos años ha surgido el movimiento "Medios Partidarios Unidos" que aglutina a la mayoría de transmisiones por streaming de los diferentes equipos del ascenso argentino.