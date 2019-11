Video: Así saquearon y destrozaron la casa de Evo Morales

Horas después de que Evo Morales fuera derrocado por un golpe de Estado cívico militar, manifestantes irrumpieron en su casa y la destrozaron.

De acuerdo con la información consignada por medios bolivianos, un grupo de personas forzó la puerta principal del domicilio de Evo y se llevó varios objetos, como artículos electrónicos y botellas de alcohol. Asimismo, realizaron pintadas contra Morales y destrozaron todo a su paso.

Bolivia's guarimbas demolish President Evo Morales' home. We are still trying to tally the number of homes, belonging to lawmakers of the MAS, which have been burned and destroyed in recent days by terrorists of the right. pic.twitter.com/58SE9vNyZj