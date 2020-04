Víctor Fera, sobre las compras de alimentos de Desarrollo Social: "Alguien hizo mucho daño"

Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo y de Marolio, habló con El Destape Radio sobre la polémica licitación publicada ayer en el Boletín Oficial: "Yo respaldo al Presidente y a Arroyo y no tengo dudas de que es una persona de bien. Pero alguien hizo mucho daño".

"Alguien, que no es Arroyo, quitó mi marca de la licitación. Y eso hace quedar mal al Presidente, a Arroyo, a todos", afirmó Fera y quiso demostrar su apoyo a Alberto Fernández y su compromiso con el país; pero dijo que le "enojó muchísimo lo de ayer".

El dueño de Maxiconsumo comentó: "Yo le vendí a Desarrollo Social a $24 en diciembre el paquete de fideos de medio kilo".

El empresario también se refirió al proyecto de ley que busca ponerle un límite a la rentabilidad de los grandes supermercados: “Mientras que el supermercado no pierda plata me parece bien ponerle un límite a la rentabilidad". "Me parece lógico que se privilegie cobrarle a la gente que más tiene", consideró Fera y remarcó que "estamos viviendo una emergencia y si no colaboramos no podemos vivir".

"Por supuesto estoy de acuerdo con un impuesto a las grande fortunas. El pobre es el único que paga impuestos", aseguró Fera y sostuvo que "los únicos que pagan impuestos son los asalariados, el resto facturan y se lo cobran a los asalariados". En ese sentido, dijo que "los impuestos no tienen que ser a los precios de venta, tienen que ser a las ganancias" y que "no se puede poner un tope, hay que ponerle un impuesto a la ganancia, sobre a los márgenes de rentabilidad".

"Los supermercados tienen espalda, pueden dejar de trabajar inclusive", afirmó el dueño de Maxiconsumo y dijo que están vendiendo mucho, pero que la gente está acaparando la mercadería pero no la consume. "Hay que decirle a la ciudadanía que no salga a comprar desesperado. Si tienen la alacena llena y el vecino de al lado no tiene comida ni alcohol el gel se va a morir igual", sostuvo.