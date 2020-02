Vera suma una proyección exclusiva en la cárcel de Volterra y se despide de Italia con aplausos unánimes

A esta altura, el documental Vera, de Manuela Irianni, es la sensación de la tierra italiana. El cuantioso número de buenas críticas y comentarios que recibe a diario aumentan la expectativa ante el inminente (y pronto) estreno en Argentina. La gira comenzó su despedida de Italia con una proyección exclusiva en la cárcel de Volterra, "una experiencia gratificante para los presos" en palabras de la directora. El proyecto co-producido por El Destape causa furor y la Memoria está más activa que nunca.

"Desde siempre ansié que mi trabajo pudiese llegar a un espacio carcelario porque estoy convencida de que uno de los mayores desafíos del siglo XXI es pensar como sociedad que papel queremos que cumplan las cárceles, que esperamos de ellas. Todos, en parte, estamos inmersos en los prejuicios típicos sobre los sistemas penitenciarios. Tenemos que replantearnos esto; es una mentira que la cárcel ayuda a la reinserción en la vida social", reflexionó la documentalista Manuela Irianni sobre la experiencia vivida.

Sobre la idea que la llevó a la cárcel de Volterra,comentó: "La posibilidad surgió cuando Hugo, de la organización 24 de marzo (Italia), me comentó que podíamos llevar a cabo una experiencia así en la cárcel de Volterra, que también cuenta con talleres de teatro para los presos. Se trata de una cárcel muy especial: Son 150 hombres, nada más. De los 150, 90 participan en la compañía teatral, montando obras dentro y fuera del establecimiento"

Irianni se mostró reflexiva pero firme los días previos a esta proyección especial. "Los días previos a la proyección no podía parar de acordarme del concepto de libertad, porque creo que si buceamos en lo profundo el documental habla sobre la libertad. Me pregunté si me animaría a hablar de ello", afirmó, pese a los resultados favorables que obtuvo el documental y a la buena recepción de parte de los presidiarios.

"Ellos viven la libertad como algo cotidiano, pelean su libertad día a día", sentenció Irianni, visiblemente conmovida por los testimonios de los espectadores que se sintieron fuertemente interpelados por la película co-producida por El Destape.