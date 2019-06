Vecina afectada por el corte de luz de La Plata ubicó a periodista de Crónica en vivo

Un conductor de Crónica TV pasó un incómodo momento al aire durante la cobertura del masivo corte de luz en la zona norte de La Plata, que afecta a más de 80 mil vecinos.

En una entrevista en la que el notero consultó sobre la situación que atraviesa la ciudad hace más de tres días y con la que se produjo una pérdida, según la Defensoría de la Provincia, de más de $960 millones, una vecina que estaba en un comercio salió al cruce. "No me gusta politizarlo", había dicho el periodista, mientras que intentaba desligar al gobierno de la responsabilidad para poner a la empresa de electricidad EDELAP, en el centro de la escena.

Pero la mujer, opinó distinto y aclaró su posicionamiento. "Hay decisiones que son políticas, realmente políticas, poner un generador en un espacio y no en otro es una decisión política, donde el intendente Julio Garro interviene de forma directa, no es posible pensar que EDELAP no tiene un diálogo permanente con el intendente de la ciudad de La Plata, eso es impensable, por lo tanto yo lo responsabilizo", aclaró.

Además, también apuntó contra el gobierno nacional, que desde que asumió en 2015, aumentó las tarifas eléctricas en promedio un 3000% en AMBA.

"Por supuesto a la empresa privada que nos cobra unas facturas exhorbitantes con decisiones políticas de este Gobierno, que sacó las subvenciones y nos puso unos tarifazos enormes", repasó. Y agregó: "esas decisiones políticas son responsabilidad de este Gobierno".