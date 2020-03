Uno por uno: cómo es la situación de cada país sudamericano por el coronavirus

Sudamérica ya tiene casos autóctonos y se prepara los casos de coronavirus, que en algunos países no superan los cien casos pero en otros sí. Cada país tomó decisiones diversas. Cierre de fronteras parciales y totales. Emergencia, prevenciones y "toque de queda". Cómo es la situación en cada territorio de Sudamérica (hasta el 18 de marzo).

PARAGUAY

El presidente Mario Abdo anunció el cierre temporal de fronteras autorizando únicamente el ingreso de paraguayos, extranjeros residentes y miembros de misiones diplomáticas y de organismos internacionales. Al día de hoy, la salida no está restringida.

Como reciente decisión se determinó cerrar totalmente el puente internacional que une la localidad paraguaya Ciudad del Este con la brasileña Foz do Iguaçu. Y no habrá tránsito de personas. Por el momento, la medida no afectará el tránsito de bienes. “Bajo estricto control sanitario, vamos a verificar a los choferes para que no pare el comercio y el movimiento económico", dijo el mandatario.

Por otra parte, se limitó la circulación de personas dentro del país en horario nocturno. La restricción es entre las 20 y las 4 de mañana. La policía podrá detener y poner a disposición de la fiscalía a quienes no la cumplan. Paraguay tiene 11 casos confirmados de coronavirus.

CHILE

El país que limita al oeste con Argentina es uno de los más complicados de la región. Ya tiene a 156 infectados y entró en "fase 4". Por ello, Sebastián Piñera anunció que cierra sus fronteras. Será por 15 días.

Piñera anunció el cierre de todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas para el tránsito de personas extranjeras. Así y todo, no afectará la entrada y salida de carga y del personal asociado, de forma de garantizar el normal abastecimiento de los bienes y servicios del país, aseguró el mandatario.

Además, habrá entrega de un pasaporte sanitario para las personas que deban salir del país y para los chilenos que entran o para los que trasladan cargas. Por otra parte: multas y penas de cárcel por incumplimiento de cuarentenas.

Ya hay suspensión de clases por 14 días en todos los establecimientos educacionales y la prohibición de eventos públicos con más de 200 personas. Por ahora, el transporte seguirá funcionando normalmente, "pero con mayores medidas de sanidad", afirma el gobierno chileno.

BRASIL

Jair Bolsonaro subestimó la situación y ahora se encuentra en graves problemas para su país. Recién en las últimas horas se están empezando a adoptar medidas para combatir el coronavirus. Tiene ya 291 casos positivos.

A diferencia de otros países sudamericanos, Brasil no cerrará sus fronteras para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Sin embargo, el gobierno de Brasil publicó el martes una comunicación en la que establece los castigos para quienes no cumplan las medidas que disponen el aislamiento y la cuarentena previstas para intentar contener el contagio del coronavirus.

Se prevé el uso de la fuerza pública para quienes no obedezcan en el cumplimiento del tratamiento médico. Y podrían ser sujetos de cargos penales y, en otros, hasta podrían ser llevados a prisión.

BOLIVIA

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, ordenó este martes el cierre de fronteras para extranjeros, permitiendo el ingreso solamente a bolivianos y residentes. Se llegó a la suspensión de los vuelos internacionales y del transporte terrestre interdepartamental e interprovincial.

Se anunció además que a partir del 18 de marzo, se reducirán los horarios en la jornada laboral de 8 a 13) y en la atención de mercados y centros de abastecimiento hasta las 15.

Asimismo se informó que el trasporte público será hasta las 16 y se restringirá la circulación vehicular desde las 18 hasta las 5 del día siguiente. Áñez solo exceptuó a los ciudadanos que por características de sus trabajos o por necesidad de salud requieran movilizarse en otros horarios.

URUGUAY

Tras 29 casos, el presidente Luis Lacalle Pou informó que Uruguay decidió cerrar la frontera terrestre, fluvial y aérea con Argentina. Lo hará excepto para uruguayos o extranjeros residentes en Uruguay (la medida no comprende el transporte de mercadería).

Aclaró que “no es un cierre total”, sino que es “un cierre de ingreso y no de egreso”, y explicó que se tomó esa resolución porque estaban llegando de Argentina personas de otros países, algunas de ellas europeas, para irse a su país.

El cierre de fronteras no incluye a Brasil porque “es más difícil cuando es frontera seca”, indicó Lacalle Pou, aunque se hará un trabajo conjunto entre las cancillerías para implementar algunos controles sanitarios, por lo menos en los pasos de frontera en los que está presente la aduana.

Además, se clausuran los puertos deportivos, se implementará un protocolo para el pase de fronteras, se adoptarán medidas para moderar el impacto económico que pueda tener la epidemia, en particular con respecto a los trabajadores.

PERÚ

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, cerró las fronteras de ese país y decretó el estado de emergencia por el coronavirus. A diferencia de otros países, en este caso los aeropuertos están cerrados. No puede ingresar ni salir nadie del país.

Hay "toque de queda" en las calles y los hoteles están vigilados por la policía. Los aeropuertos con militares cerrados. No se puede salir de los hogares, salvo para comprar comida o remedios. Las medidas son extremas.

VENEZUELA

En ese país, Nicolás Maduro decidió implementar un modelo que emprendió China. Según informó el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, se llegó a la decisión de la cuarentena social. Se cerrarán las fronteras. Y se dispondrá el cierre del transporte en metro y ferrocarril.

COLOMBIA

Se cerró desde el martes y hasta el 30 de mayo todas sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales para contener la expansión del COVID-19 en el país, anunció este lunes el presidente Iván Duque.

Según el último boletín del Ministerio de Salud, en Colombia han sido confirmados hasta ahora 57 casos de coronavirus, la mayoría en personas con viajes recientes a España.

Duque explicó que el cierre de fronteras “restringirá entrada y salida del país de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros”, y aclaró que durante este tiempo “se permitirá el transporte de carga para el ingreso y salida de productos por los puntos terrestres habilitados”.

Con excepción de las fronteras con Venezuela y Ecuador, que tienen un intenso movimiento de personas y mercancías a través de varios pasos limítrofes, las demás son en territorios selváticos.

Además, el Gobierno ha tomado medidas como restringir desde hoy la entrada al país de extranjeros, con excepción de quienes tienen residencia en Colombia, así como la cancelación de las clases presenciales en escuelas y colegios públicos y privados, y el anticipo de las vacaciones de mitad de año de los estudiantes.

ECUADOR

Horas después de reportar la segunda muerte por el nuevo coronavirus, Ecuador anunció el cierre de sus fronteras y suspensión de las clases y los eventos con más de 250 personas en el país.

De acuerdo con el vicepresidente de ese país, Otto Sonnenholzner, el Gobierno tomó la decisión de restringir todos los vuelos internacionales con destino al Ecuador. Asimismo, no se permitirá el ingreso de pasajeros en transporte terrestre y marítimo internacional.