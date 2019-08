Uno por uno: así fueron los ataques del gobierno contra la familia de Santiago Maldonado

Medios de comunicación, periodistas oficialistas y funcionarios hicieron una campaña para desprestigiar la lucha por el pedido de justicia por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.

Alegando que lo vieron en Entre Ríos, Chile y Bariloche; asegurando que sabía karate y podía reducir a oficiales de seguridad armados y hasta diciendo que la familia del artesano utilizaba la desaparición para cobrar un subsidio, los medios operaron contra las víctimas de la represión.

1- Graciela Fernández Meijide: "Maldonado no es para nada un caso de desaparición forzada de personas"

En agosto de 2017, la ex titular de la CONADEP, funcionaria de la Alianza y actual defensora del gobierno nacional aseguró que el caso de Santiago Maldonado no configura "para nada un caso de desaparición forzada de personas", al tiempo que destacó que su extravio "no significa que haya un Estado terrorista".

2- Elisa Carrió se burló de la aparición del Cuerpo y su estado de congelamiento: "Es como Walt Disney"

La diputada nacional aseguró que las bajas temperaturas en el Río Chubut ayudaron a que se preservara el cuerpo encontrado en el lugar esta tarde y lanzó un desagradable comentario: “Es como Walt Disney”.

La nueva provocación de @elisacarrio: dijo que el cuerpo encontrado "es como Walt Disney". pic.twitter.com/wJtltW4QXT — El Destape (@eldestapeweb) October 18, 2017

3- Patricia Bullrich: "Como ellos trabajan con el relato, ahora lo hacen película"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó la película El Camino de Santiago y consideró que se "cambia la realidad por el relato".

"Como ellos trabajan con el relato, ahora lo hacen película para tratar de ver si logran revertir la verdad. Creo que esto es inexorable, es muy cínico y realmente es muy terrible el uso que hacen de Maldonado", opinó al respecto. Además, la funcionaria nacional ratificó que "Gendarmería no tocó" al joven y que el operativo tras el cual desapareció el artesano se dio "en el marco de la ley".

4- Alfredo Leuco sobre los disturbios ocasionados por infiltrados en la marcha: "Nos declararon la guerra"

El periodista del Grupo Clarín derrapó nuevamente tras la marcha por Santiago Maldonado y los incidentes que ocasionaron agentes de inteligencia infiltrados. En su editorial de los domingos, consignó que la Argentina se encuentra en estado de guerra.

"Nos han declarado la guerra, tenemos que estar preparados para defender la democracia con nuestras mejores armas. Usted elige las urnas o las Molotov. No alcanza con prender una luz roja de alarma, tenemos que hacer algo entre todos. Nos han declarado la guerra y tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde para lagrimas. Le doy mi palabra".

El desquiciado editorial de @alfleuco en el que "declara la guerra" pic.twitter.com/D0ydzRZIXc — El Destape (@eldestapeweb) September 4, 2017

5- Claudio Savoia en Clarín sobre Maldonado: "Habría tomado lecciones en Chile sobre el manejo de cuchillos y katanas".

El diario Clarín publicó una nota en la que asegura que Santiago Maldonado tomó clases de karate y acusó que el joven desaparecido "habría tomado lecciones en Chile sobre el manejo de cuchillos y katanas".

Bajo la firma de Claudio Savoia, panelista de Intratables, la nota sostiene que el karate es un arte marcial que enseña "la utilización del cuerpo lo más natural posible para que una persona pueda resolver situaciones de agresión, ataque de una o varias personas, ataque con bastón, ataque con cuchillos y en ultima instancia, ataque con arma de fuego.”

Para el periodista, Maldonado pudo haberse defendido de un ataque de Gendarmería y hasta podría haber impedido su detención. El propio Savoia afirma que la vergonzosa teoría es "polémica".

6- Feinmann celebra que la muerte haya quedado impune: "Sus propios compañeros criminales lo dejaron abandonado"

El conductor Eduardo Feinmann se burló de que la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado fuera cerrada sin culpables, a través de un polémico mensaje en Twitter.

Feinmann citó un tweet de la diputada nacional Gabriela Cerruti donde cuestiona la decisión de la Justicia y se rió del final impune de la causa. "Jajajaj que cómico !! Murió por que se ahogó. Estaba comentiendo un delito, un acto ilegal. Corrió ( en vez de entregarse ), se metió al agua y tragó agua. Su propios compañeros criminales lo dejaron abandonado. Punto", escribió.

Jajajaj que cómico !! Murió por que se ahogó. Estaba comentiendo un delito, un acto ilegal. Corrió ( en vez de entregarse ), se metió al agua y tragó agua. Su propios compañeros criminales lo dejaron abandonado. Punto. https://t.co/p0qTuIwbie — Eduardo Feinmann (@edufeiok) November 29, 2018

7-La Nación y Clarín: "Aseguran haber visto a Maldonado en Entre Ríos".

En sintonía con la teoría lanzada por el Ministerio de Seguridad, los diarios difunden la falsa noticias de que el artesano estuvo en Entre Ríos como supuestamente manifestó un camionero.

"A partir de la declaración del transportista, ahora es buscado en inmediaciones de Ceibas, Gualeguaychú y la costa del río Uruguay, en la provincia mediterránea", sostuvieron.

8- La vergonzosa teoría de Majul sobre la desaparición de Maldonado: "Quiénes son los beneficiados"

El periodista Luis Majul escribió una columna en el diario La Nación donde asegura que la ex presidenta Cristina Kirchner y el periodista Horacio Verbitsky "estar trabajando a destajo para generar un creciente enrarecimiento del clima político", en referencia a que se benefician con la desaparición de Santiago Maldonado.

"Ella todavía no terminó de aceptar la derrota de 2015. Encima se ve venir otro fracaso electoral dentro poco. Por eso buscaría, con el impulso de la indignación social por la desaparición de Santiago Maldonado, lo que no puede conseguir a través de los votos", señaló.

La colmna titulada "Cristina Kirchner y Horacio Verbitsky aprovechan a Maldonado para generar un clima político enrarecido" hace referencia al viraje que dio Cambiemos en la última semana en el tratamiento del caso, con claro elogio a Mauricio Macri.

9- El lamentable editorial de Ari Paluch para culpar a los mapuches tras el hallazgo del cuerpo

El conductor de A24 Ari Paluch hizo un repaso sobre la investigación en el Caso Maldonado y derrapó cuando puso como preponderante la posibilidad de que el cuerpo sea de Santiago Maldonado y que se haya ahogado porque los miembros de la comunidad Mapcuhe “se hicieron los giles con un desconocido que hace poco tiempo llegó al lugar”.

A pesar de que todavía no hay una confirmación oficial de quién es el cuerpo que apareció en el Rio Chubut tras el tercer rastrillaje por Santiago Maldonado, el comunicador hipotetizó sobre las causas y recordó: “el juez Otranto fue apartado porque se abrió ante nuestra colega periodista y le dijo en una entrevista que la hipótesis más fuerte era la del ahogo, capaz Otranto tenía razón y lo apartaron de la causa”.

.@paluchari hipotetizó sobre el cuerpo encontrado en el río Chubut y culpó a la comunidad Mapuche. pic.twitter.com/LAAxllmMXk — El Destape (@eldestapeweb) October 18, 2017

10- Diputado de Cambiemos justificó la muerte de Santiago Maldonado: "Estaba delinquiendo"

El diputado nacional de Cambiemos Sergio Wisky intentó desligar a la Gendarmería de la muerte de Santiago Maldonado. Dijo que fue un “accidente” y que “estaba delinquiendo” al haber participado del corte en una ruta nacional.

“No creo que haya responsabilidad de Gendarmería, eso lo va a determinar la Justicia. Hasta ahora, aparentemente fue un accidente”, opinó el legislador nacional por Río Negro en una entrevista con El Cordillerano.