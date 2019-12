Una pasajera defendió a los trabajadores de Latam en TN y los dejó sin palabras

Los sindicatos de la Unión Personal y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y el Asociación Personal Aeronáutico (APA) estaban llevando adelante una medida de fuerza esta mañana y el móvil de TN buscaba agitar el enojo de los usuarios, pero una pasajera apoyó el reclamo de los trabajadores y dejó mal parado al cronista en una nota en vivo.

Gonzalo Aziz estaba en Aeroparque y entrevistaba a los usuarios con preguntas que buscaban sacar el enojo hacia los trabajadores que llevan adelante el paro. Pero no salió como esperaba y una mujer dejó en evidencia la desidia de LATAM contra los empleados.

"En realidad, sabes que me gustaría, que la empresa LATAM baje la tasa de ganancia y le pague mejores salarios a los trabajadores. Entonces, cuando los trabajadores cobren bien, nosotros los usuarios vamos a tener mejores servicios. Si las empresas bajan las tasas de ganancia esto no pasa", lanzó la usuaria.

Aziz, quien quedó visiblemente descolocado tras la respuesta de la mujer, intentó provocar el enojo con una nueva intervención: "Más allá de eso, usted tiene que viajar y no va a viajar".

"Yo voy a viajar, nos van a reprogramar. Todavía no me dijeron porque estamos en grupo. De todas maneras me parece bárbaro que hagan visible lo que está pasando. Porque si ustedes lo hacen visible, a LATAM le tiene que dar vergüenza lo que le hace a los usuarios. Y los trabajadores que sigan en la lucha, yo los apoyo", cerró la mujer.

Mientras el cronista de TN se alejaba frustrado en su intento, la usuaria, acostumbrada a la censura que suele realizar el canal del Grupo Clarón, le deslizó: "Espero que salga"