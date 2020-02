Una ex Gran Hermano se filmó llamando al 911, fingió ser asiática y tener un familiar con los síntomas del coronavirus

En las últimas horas, la ex Gran Hermano Marian Farjat fingió que su tía tenía coronavirus en una polémica broma telefónica que viralizó en sus redes sociales. La mediática fue repudiada en todas las redes sociales y magazines de actualidad y, debido a ello, tuvo que retractarse y pedir disculpas.

Marian Farjat se hizo pasar por asiática y llamó al 911 para decir que su familiar padecía los síntomas del coronavirus. Los videos los difundió en Instagram y la catarata de comentarios de reproche no se hicieron esperar. "Hola ¿para pedir un médico a domicilio? Callao al 900 es la dirección, a la vuelta del supermercado chino. ¿Cuánto cuesta una ambulancia? ¿En cuántos minutos está? Es una urgencia. No es para mí. Vino mi tía de China y tiene tos, fiebre, se siente mareada, mucha tos... muy mal está", publicó en una serie de stories de la popular red social.

El objetivo era pedir un médico a domicilio pero, desde el otro lado de la línea, cortaron la comunicación tras terminar de escuchar a Farjat. Existe un precedente de otro hombre que había realizado exactamente la misma llamada telefónica, su video se había vuelto viral y, posiblemente, sirvió de inspiración para la mediática. En los magazines de noticias repudiaron la actitud y, en diálogo con Nosotros a la mañana, Farjat se retracto diciendo que era una "broma" y "estaba todo armado".

"En las redes, lo tomaron con buena onda, me mandaron mensajes divertidos. Si bien es verdad que existe el coronavirus, todavía no se sabe bien...", dijo Marian, a lo que agregó: "Fue un chiste sin mala intención. No es algo lindo, es algo serio, está bueno para recapacitar y por si llega acá el coronavirus para que eso no pase. Hay que utilizar los barbijos".