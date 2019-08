Una concejal de Cambiemos reconoció que compró fiscales para las PASO: "Con mi plata hago lo que quiero"

María Marta Giannattasio, presidenta del bloque de concejales de Cambiemos en Ensenada, reconoció que le pagó a fiscales durante las PASO del último 11 de agosto. La noticia trascendió a partir de un video en el que se la ve a la dirigente macrista entregándole dinero a una persona en una escuela. Ante la consulta de El Destape, Giannattasio intentó restarle importancia al hecho y ensayó una polémica defensa: "Yo con mi plata puedo hacer lo que quiera. Entonces, ¿qué tengo que darle explicaciones a la gente de (el intendente Mario) Secco sobre lo que hago yo con mi dinero?".

La filmación generó un fuerte revuelo en Ensenada, y será motivo de un duro cruce en la próxima sesión del Concejo deliberante, prevista para mañana a las 11 de la mañana. Poco después de comenzar a circular las imágenes del pago, Giannattasio envió un audio tratando de explicar su actitud. "Los fiscales de todos los partidos siempre cobraron. En el video se ve a una persona dándole plata a otra, yo no me voy a meter en un baño para darle plata a un fiscal. O sea, le di esa plata, pudo haber sido para que se compre una coca, para que compre galletitas o para que se compre un perfume", afirmó Giannattasio en un audio interno que se compartió en WhatsApp.

Pese a que no quiso dar detalles sobre el origen de los fondos utilizados ni el alcance de la estructura financiada para la fiscalización en la provincia, la concejal se molestó con el Frente de Todos por los cuestionamientos que recibió. "No les contestemos, no viralicemos el video, me parece innecesario responderle a esta gente. Cuando nos corren tenemos que ir por la otra ciudad. En el peor de los casos, era mi plata, de mi bolsillo y le quise pagar. ¿Cuál es el problema?", dijo en el audio filtrado.

LEA MÁS ¿El Gobierno dejó que el dólar se dispare a propósito? crecen las sospechas sobre Macri

El concejal peronista Esteban Spivak salió al cruce de Giannattasio: "queda bien demostrado, cada fiscal 2000 pesos a lo largo y ancho de Argentina costo más de 200 millones. No hicieron ni un jardín, se la fugaron toda, y la que dejaron se las gastan en militantes pagos", disparó Spivak.

En la breve respuesta a este medio, la concejala cambiemita incluso admitió que le dio plata a otro fiscal "para que vaya a votar". "Ellos le quieren dar trascendencia a algo que no la tiene porque se ve una persona dándole plata a otra como le di plata a otro fiscal para que vaya a votar. ¿Tengo que dar explicaciones de lo que hago con mi dinero? No, básicamente no. Y como esta gente no tiene reparo en nada, lo hacen para molestar", sostuvo Giannattasio, pasando por alto su condición de funcionaria pública.

LEA MÁS Alberto Fernández suma votos y supera el 50% en octubre

La falta de explicaciones de la concejal cobra especial relevancia dados los antecedentes de manejo irregular de recursos partidarios por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. La gobernadora María Eugenia Vidal debió despedir a su contadora general, María Fernanda Inza, en el marco del escándalo de los aportantes truchos, revelando a partir de una investigación de El Destape.