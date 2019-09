Un jubilado se enfureció en vivo e insultó a Mauricio Macri

Un jubilado al que entrevistaron en la puerta de PAMI estalló contra el Gobierno y enfurecido insultó a Mauricio Macri. El hecho ocurrió paradójicamente en el Día del Jubilado.

Con motivo de la celebración de su día, un hombre fue consultado por la situación económica que atraviesan las personas de la tercera edad.

Pero en su respuesta, Roberto se emocionó, contó que no come y que toma la mitad de los medicamentos que le corresponden porque no tiene plata para pagarlos.

En ese contexto, aclaró: "No me alcanza, estamos cobrando 11.500 y comemos al mediodía. De noche no podemos comer porque tomamos una taza de mate cocido con un pan duro. No nos alcanza ni para los remedios que tenemos que comprar, yo tomo 10 remedios por día y no me alcanza la plata".

"La gente se está cagando de hambre con este Gobierno, que se vaya y que entregue el gobierno antes de fin de año", continuó.

Y agregó: "Nos devastó, le sacó la dignidad al pueblo, al trabajador. Nos está matando de hambre sin balas".

"Estamos mal del bolsillo y del estómago porque tenemos hambre. Este presidente que se ponga una mano en el corazón, que todo lo que prometió, mintió. Nos está fundiendo a los jubilados y al ser humano le sacó la dignidad. ¡Es un hijo de puta!", agregó enfurecido.