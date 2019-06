Un hombre se subió al Monumento a la Bandera y amenazó con arrojarse al vacío porque no consigue trabajo

Un hombre desesperado se subió al histórico Monumento a la Bandera en Rosario y amenazó con lanzarse al vacío porque no consigue un trabajo.

Pasado el mediodía del viernes, el joven trepó hasta la nave central de unos 20 metros de altura, desde donde contó los motivos por los cuales quería quitarse la vida.

"No te tirés por favor te pido", le gritaron los vecinos desde el lugar hasta donde se acercaron móviles policiales.

"Fui a la municipalidad y no me dieron respuestas, no me dieron nada, no me ayudan en nada", argumentó angustiado.

Y continuó: "Yo necesito trabajar, no quiero andar robando. Yo ya estuve preso, estuve 20 años preso, no quiero robar más. Quiero un trabajo".

Pide trabajo y reclama que nadie lo escucha. Policías trabajan en el lugar para evitar que se arroje al vacío. pic.twitter.com/R6HuYYIxGz — Conclusión (@ConclusionRos) 28 de junio de 2019

Pese al esfuerzo de los bomberos, que intentaron convencerlo de que bajara, se mantuvo en el lugar causando preocupación.

Además, aseguró que un concejal rosarino le habría prometido empleo, pero que no había cumplido.

Afirmó que se llamaba Walter, tenía 41 años y que necesitaba salir adelante.

Según pudieron confirmar luego, finalmente lograron disuadirlo y se encuentra a salvo.