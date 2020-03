Un funcionario chino insinuó que Estados Unidos llevó el coronavirus a Wuhan

Un portavoz del Gobierno de China sumó palabras a las teorías conspirativas e insinuó que gran parte del Ejército de los Estados Unidos fue el responsable de llevar el coronavirus a Wuhan.

A través de su cuenta de Twitter, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lijian Zhao, escribió sobre las declaraciones de Robert Redfield, director del CDC, ante el Congreso de Estados Unidos. Ahí, en esa charla, este titular sostuvo que varias personas que murieron de influenza, en realidad, fallecieron de COVID-19. No obstante, esto no se pudo comprobar porque, como explicó, solo se hicieron pruebas por Influenza.

El funcionario chino, además, escribió: "El director del CDC, Robert Redfield, admitió que algunos estadounidenses que aparentemente murieron por influenza pudieron dar positivo por el nuevo coronavirus en el diagnóstico póstumo”.

1/2 CDC Director Robert Redfield admitted some Americans who seemingly died from influenza were tested positive for novel #coronavirus in the posthumous diagnosis, during the House Oversight Committee Wednesday. #COVID19 pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3