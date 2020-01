Un blanco y un tinto mendocinos coronaron el menú para los nominados en los Globos de Oro

La gala que antecede a los Óscars se celebró en Beverly Hills y, entre varias sorpresas, escondió un guiño nacional que no tardó en viralizarse en redes. Se trata de dos vinos de la bodega Terraza de los Andes, ubicada en Mendoza. Un Chardonnay y un Malbec fueron los elegidos para ser servidos durante la cena ofrecida en los Globos de Oro. A la bebida se la acompañó con un menú completamente vegano.

La 77º entrega de los Premios Globo de Oro incluyó estos dos productos nacionales que pueden conseguirse en la web -en páginas especializadas- a un precio que ronda los 550 pesos. La ceremonia que premia lo mejor del cine y la televisión según la crítica extranjera funciona como termómetro para los Premios Óscars, el evento más importante para el ambiente del cine y las artes audiovisuales.

En las redes sociales hubieron un sinfín de comentarios de argentinos que celebraron orgullosos esta opción mendocina entre los vinos seleccionados para la velada. El resto de la comida servida fue totalmente vegetariana y consistió en una sopa fría de remolacha dorada como entrada y luego escalopes de hongos y un risotto con repollitos de bruselas y zanahorias asadas. De postre, los artistas degustaron un mousse de chocolate vegano con avellanas caramelizadas. Es la primera vez que se elige un menú completamente vegano.

