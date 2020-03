TyC Sports: Brian Sarmiento contó su picante pelea con Juan Román Riquelme y reveló la reacción del ídolo Xeneize

El mediocampista Brian Sarmiento rememoró un enfrentamiento que tuvo con Juan Román Riquelme durante un partido y reveló cuál fue la represalia del ídolo 'Xeneize'.

El volante que hoy juega en All Boys participó del segmento Líbero Vs. de TyC Sports y detalló cómo fue el cruce que tuvo con el último gran Diez. "Es buenísima porque es mi ídolo futbolísticamente. El chabón me bardeó y yo lo miré como diciéndole 'Román no me bardées porque yo te amo ¿Entendés?", empezó el ex 'Newell's.

Todo sucedió durante un partido de Copa Argentina ante Boca en el paso anterior de Sarmiento por el 'Albo'. El rosarino fue la figura del encuentro en el que el conjunto de Floresta eliminó al 'Xeneize' por 3 a 1 y tuvo un fuerte entredicho con el ex Barcelona. "Les estábamos dando un baile bárbaro, les íbamos ganando 2 a 0 en el primer tiempo y Román empezó 'Néstor, empezá a cobrar para nosotros que somos Boca' y lo empezó a llevar", reconstruyó el futbolista.

Fue ahí cuando Brian reaccionó y también se dirigió al árbitro del encuentro y le gritó: "Néstor, la c... de tu madre, dejá de cobrar en contra porque Román nos mete en un arco con la pelota parada". Claro que Riquelme no se quedó callado y le respondió al por entonces joven Sarmiento, quien imitó a ídolo máximo de Boca para recrear el momento."Cerrá el orto pendejo ¿Quién te conoce?", le dijo Riquelme.

Brian quedó sorprendido y le respondió "yo no te dije nada a vos ¿Por qué me tratás así?" y ante un nuevo insulto del Diez, Sarmiento también lo agravió.

El partido siguió y el ex Estudiantes convirtió el 3 a 1 final y se llevó el premio al mejor jugador del partido. Sin embargo, se quedó sin el galardón más preciado: cuando quiso cambiar la camiseta con el Román, él se negó. "Me mandaron de vuelta la mía", concluyó.