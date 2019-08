Trolls macristas tildaron a Luis Majul de "kirchnerista" por la entrevista a Alberto Fernández

El periodista exoficialista Luis Majul entrevistó en su programa de domingo por la noche al candidato a presidente Alberto Fernández y sus seguidores macristas no estuvieron contentos con la nota.

A la bronca por sus palabras tras las elecciones primarias, en la que realizó una autocrítica por su trabajo como periodista en los últimos años y en la que apuntó contra Mauricio Macri, la entrevista al principal referente del Frente de Todos terminó de enfurecer a los trolls del gobierno que salieron a las redes a repudiarlo y hasta a llamar a un apagón de medios en su contra.

"Que nadie siga a tipos como Majul, Bonelli, no les respondan; mostremos que no son nada sin nosotros", expresó un usuario. Otro afirmó: "¡Das vergüenza Majul! ¿Qué te pasó, te cambiaron el chip? Le vas a preguntar sobre Nisman, los cuadernos, el choreo de CFK y del apriete a periodistas del AlberTítere o solo le vas a tirar centros para que Chirolita cabecee?".

Para lxs que no pudieron verla, les dejo un resumen de la entrevista entre Luis Majul y Alberto Fernández en #LaCornisa pic.twitter.com/YDYdQgs6DL

Hoy Domingo: NO MIRAR MAJUL CON EL GARCA DEL BIGOTE. Apagón de medios #BuenDomingo

Estaría bueno que esta noche Majul haga 0 de rating ! #ApagonDeMedios Sería como hacerle una marcha en repudio a su panquequeada y cobardía ! Yo no lo miro nunca más ! Hago #ApagonaMajul me daría asco y bronca verlo arrastrarse y ser condescendiente con los corruptos !

No Majul no nos enojamos! Sólo que ustedes sólo saben tirar mierda! Siempre lo hicieron con Macri! Siempreeeeeee! No lo dejaron jamás en paz! Vos y muchos como vos!!!!