Trolls macristas atacaron a Lorena Maciel por la muerte de Nisman

Trolls macristas en la red social Twitter atacaron a la periodista de Todo Noticias (TN) Lorena Maciel por sus críticas a quiénes publican pruebas dudosas acerca de la muerte del fiscal Alberto Nisman. La conductora de TN mantuvo hoy un fuerte cruce con su compañero de piso Adrián Ventura que tuvo su réplica en las redes.

"Aparece suicidado un día antes de declarar en el Congreso. Era un hombre con una personalidad fuertísima. Apareció muerto, cuando digo suicidado es a propósito", afrimó Ventura y respondió Maciel: "Tenemos la pericia de la Corte Suprema, cuando estaba Viviana Fein, que dijo que todo concluye en que se quitó la vida, que no había elementos para indicar que se trataba de un asesinato".

Molesta, Maciel respondió: "El tema Nisman nació mal, pero ni vos ni Guille (por Lobo) ni yo somos jueces para decir Nisman se suicidó o a Nisman lo mataron. Si está 100% probado que se pisoteó todo, ¿por qué no enjuician a la fiscal? Muchos hablan pero pocos avanzan con una acusación. Sino parece una charla de café".

Lorena Maciel es todo lo que una periodista no debe tener Maleducada soberbia intolerante feminazi kirchnerista ordinaria a @todonoticias le esta restando rating les aviso no se soporta escucharla mas de 1 minuto

El reconocido troll Gustavo Frondizi la agravió de la siguiente manera: "maleducada, soberbia, intolerante, feminazi, kirchnerista y ordinaria".

"Me parece que le carguemos connotaciones politicas a una causa judicial que ya de por si esta viciada politicamente, nos complica aun mas .... " by Lorena Maciel.

Menos mal que no es Jueza y solo es una simple y Miserable Periodista.

No se, fijate



Nisman

AMIA pic.twitter.com/pmBIy3Xj4e