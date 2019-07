Trolls de Cambiemos atacaron a Graña por cruzar a Carolina Píparo y María Luján Rey

Rolando Graña cruzó a Carolina Piparo y a María Luján Rey por sus relatos de mejora con el gobierno de Cambiemos y las calificó como "demagógicas". La primera, funcionaria en La Plata, habló de las obras en los hospitales y el periodista le recordó que "el año pasado tuvieron que operar con celulares en el hospital San Martín, porque no funcionaba el equipo electrógeno".

María Lujan Rey, segunda en la lista de Cambiemos por la Provincia, se enojó con el periodista y disparó: "No seas demagógico". "Yo no soy demagógico, no soy candidato. Ustedes serán demagógicas que cuentan una realidad diferente", contestó.

Rápidamente, los trolls comenzaron a atacar al periodista que dejó en evidencia a las candidatas de Cambiemos.

Rolando Graña parece un bobo discutiendo con Carolina Piparo. No tiene altura. No tiene fundamento.

CP: "antes se regalaban computadoras y no habia internet"

RG: "Piri ihiri ni si intrigin mis cimpitidiris" pic.twitter.com/2XyuSD08fS — 全部赤 🔴 (@SR7ok) 5 de julio de 2019

Graña, Graña, Graña...hay que ser muy boludo, muy idiota o muy hdp para enfrentar a mujeres que han perdido un ser querido...

Es como querer pelear con Tyson y esperar ganar... — Marcelo (@Marcelo92109539) 5 de julio de 2019

Alguien sabe por qué Rolando Graña se altera en una entrevista con 3 Madres del Dolor que se presentan como candidatas?



Por ser mujeres?

Por ser Madres del Dolor?

Por no ser candidatas con CFK?#ViernesConPame — Muchi (@muchiarg) 5 de julio de 2019

@CarolinaPiparo Caro, desastroso lo de Graña, no solo las trato mal como candidatas a una fuerza política(es indudable que es k)sino que les falto el respeto como mujeres. Patetico y misógino... pic.twitter.com/ipX6s8g8s3 — Robert (@Rocalen) 5 de julio de 2019

Que hijo de puta que es Graña.... no tiene vuelta, uno de los peores soretes de America #ViernesConPame — Carola (@CaroBignati) 5 de julio de 2019