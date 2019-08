Trece gobernadores apelan a la Corte para frenar la rebaja del IVA y de Ganancias

Gobernadores opositores de 13 provincias presentaron una cautelar ante la Corte Suprema con el objetivo de frenar las últimas medidas del Gobierno de rebaja del IVA y del impuesto a las Ganancias, al entender que tales decisiones son "anticonstitucionales" porque afectan recursos coparticipables.

En tanto, se abstuvieron de recurrir a la Corte los mandatarios de los distritos oficialistas (Buenos Aires, Capital Federal, Jujuy, Corrientes y Mendoza), y otras provincias opositoras que días atrás habían firmado un documento crítico de los decretos 561 y 567: se trata de Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Misiones, Río Negro y Neuquén.

Las autoridades de esas seis provincias opositoras decidieron abrir un compás de negociación con el Gobierno para los próximos días, antes de judicializar el asunto.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, privilegió mantener la buena sintonía con la Casa Rosada y, hasta el momento, no acompañará la iniciativa.

Juan Manuel Urtubey fue el único gobernador peronista no alineado a la fórmula Fernández-Fernández que se sumó a la estrategia común de instruir a los fiscales de Estado para que presentaran la cautelar "no para frenar las medidas económicas anunciadas, sino para que no se saquen fondos a las provincias".

Las provincias que sí abrevan en el Frente de Todos y que apelaron a la Corte son Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Tucumán, Salta y San Juan.

Llamativamente, en la nómina faltan Chaco y Entre Ríos, cuyos gobernadores tienen línea directa con Alberto Fernández.