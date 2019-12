Tras ser condenado por venta de drogas, Sergio Varisco se victimizó y aseguró que apelará la sentencia

Luego del juicio oral llevado a cabo por la Justicia Federal entrerriana, el exintendente de Cambiemos en Paraná, Sergio Varisco fue condenado a 6 años de prisión y seis meses y el pago de una multa de 200 mil pesos al ser hallado culpable del delito de comercialización de estupefacientes. Ahora, asegura que es inocente y que "vive un verdadero calvario".

"Obviamente que el proceso judicial no está terminado para nada, queda el recurso ante la Cámara de Apelaciones. Soy absolutamente inocente", afirmó el exjefe comunal de Cambiemos en diálogo con Radio Con Vos.

Después de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Federal integrado por los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango confirmaran su culpabilidad, Varisco sostuvo que no hay elementos que lo vinculen con el hecho.

"En más de 2 mil, 3 mil horas de grabación no hay una sola escucha mía. Incluso se me acusa de un delito del cual no fui imputado, que es la comercialización, ya que a mí se me había acusado de financiación; nada más lejos de la realidad", expresó.

Y agregó: "La verdad es que me sorprendió (el fallo), fue un adelanto de la sentencia y veremos ahora en febrero, que van a estar los argumentos".

En la misma línea, aclaró que apenas conocía a Celis, el hombre que fue condenado en este mismo proceso a 13 años de prisión como “coautor” del delito de “organización de actividades de narcotráfico".

El exfuncionario macrista sostuvo que "nunca se comprobó" que él le entregaba periódicamente 50 mil pesos a Celis para financiar la droga, lo que además consideró una "desproporción", ya que "15 kilos de cocaína que valen dos millones de pesos, nunca se puede financiar con 50 mil".

Ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná lo consideró “partícipe necesario” del delito de "comercialización de estupefacientes agravado", aunque por el momento no irá a prisión ya que fue beneficiado con un arresto domiciliario por problemas cardíacos. En el mismo juicio, fueron condenados otros 20 imputados, en tanto seis resultaron absueltos.