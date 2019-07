Tras rechazar a Alberto Fernández, Pablo Duggan apodó "gorila" y "ultramacrista" a Mirtha Legrand

Tras la negativa de Mirtha Legrand respecto a invitar a su programa al precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, ahora el periodista Pablo Duggan hizo referencia a ese episodio de una maner en especial: le puso un apodo político a la diva.

“Mirtha es un ícono… un ícono del gorilismo, ¿no? Es la gorila perfecta”, lanzó Duggan en Polémica en el Bar y luego de que Chiche Gelblung asegurara que “ella es un ícono”.

Duggan no se quedó en esas expresiones y sumó: “Que no diga más que hace periodismo, eso es un mamarracho porque esto no es lo mismo a que un invitado diga que no quiere ir. Si hacés un programa teóricamente abierto, como dice ella, y en el que se escuchan todas las voces, tenés que invitar a todos”, sumó. “Lo que pasa es que el programa de ella no es macrista, es ultramacrista”, agregó Duggan y le pegó a Nacho Viale, nieto y productor de la diva: “hace negocios con el macrismo”.

Este último sábado, Legrand aseguró que no tiene interés en convocar a Fernández a su mesa. "No sé, no hablamos tampoco, pero a Alberto Fernández no lo voy a tener. Porque habla muy mal de este gobierno y yo estoy a favor", confió.

Tras los dichos de Duggan, Gelblung y Mauro Viale señalaron que “es una vergüenza” la decisión de Legrand.