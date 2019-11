Tras la denuncia por violación, José Alperovich confirmó que regresará a la Argentina "la otra semana"

El senador y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, reiteró su inocencia ante la denuncia en su contra por violación presentada por su sobrina y precisó que regresará a la Argentina "la otra semana".

El ex gobernador decidió no cambiar los planes pese a denuncia que pesa en su contra: "Me quedaré hasta la otra semana, como tenía previsto", señaló Alperovich en declaraciones al diario La Gaceta, durante sus vacaciones en Estados Unidos junto a su familia.

En ese marco, el senador nacional insistió en su inocencia tras la denuncia por violación: "No hice nada". Además, indicó que la denuncia en su contra fue presentada "hace más o menos entre 7 y 10 días".

Ayer, una sobrina del ex gobernador de Tucumán lo denunció por abuso sexual y dijo que las agresiones tuvieron lugar durante un año y medio, tanto en la provincia norteña como en la Capital Federal.

En ese marco, Alperovich publicó una seguidilla de tuits en los que mencionó a su denunciante (que es su sobrina segunda) con nombre y apellido, a pesar de que ella intentó mantener bajo reserva su identidad ante los medios de comunicación.