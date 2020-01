Tras el crimen en Gesell: se conoció una brutal golpiza de un grupo de rugbiers a un joven en Santiago del Estero

Tras el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, un grupo de rugbiers en Santiago del Estero atacó brutalmente a Juan Cruz Mussi. El joven, golpeado salvajemente en patota, sufrió heridas en su rostro y dolencias en todo su cuerpo a raíz de este accionar cobarde. En el video se puede observar la crudeza con la que recibe patadas y todo tipo de ataques.

Luego de vivir este lamentable hecho a la salida del boliche bailable Sky, Mussi dialogó con El Destape contando detalles de lo sufrido. "No entiendo por qué me pegaron. Se me acercó un chico que practica rugby y me dijo 'hoy cobrás'. Fuimos a hablar bien con él porque nosotros sólo salimos a pasarla bien", enfatizó Juan Cruz.

Así fue la golpiza de los rugbiers a un joven a la salida de un boliche en Santiago del Estero pic.twitter.com/g3HHPEcOM3 — Diario Panorama (@diario_panorama) January 28, 2020

A su vez, el joven agregó: "Aparentemente no se puede hablar con estos chicos. Vienen, te matan y siempre en grupos. Si fuese uno contra uno, vaya y pase. Pero eran ocho, o nueve. Muy cobardes para mi gusto". Este suceso ocurrió a las 7:30 de la mañana de este lunes, cuando la jornada bailable llegaba a su fin".

"Nosotros eramos dos. Un amigo mío que fue a separar y recibió una piña por eso, y yo", cerró Mussi, quien afortunadamente puede contar lo vivido y no sufrió una tragedia irremediable. De todos modos, los episodios continúan ocurriendo y el modo sistemático de golpizas parece no terminar.